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Спорт

Умер экс-игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 ноября, на 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба.

Ранее бывшая супруга футболиста сообщала, что он находится в реанимации с коронавирусом. 

Пресс-служба самарского клуба пишет о Денисе, что он был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

Денис провел за "Крылья Советов" 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России.

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