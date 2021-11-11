Экс-игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации с Covid-19

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Экс-игрок ФК "Крылья Советов" Денис Ковба находится в тяжелом состоянии с диагнозом Covid-19, об этом сообщила его бывшая жена Надежда Ковба у себя в Instagram.