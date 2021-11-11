Экс-игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации с Covid-19

Экс-игрок ФК "Крылья Советов" Денис Ковба находится в тяжелом состоянии с диагнозом Covid-19, об этом сообщила его бывшая жена Надежда Ковба у себя в Instagram.
Как пишет Ковба, спортсмен находится в реанимации.
Денис Ковба играл за самарскую команду в нулевых годах, покинул клуб в 2011 году.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?