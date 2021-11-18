16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НК "Новый поток": инновации позволяют сокращать сроки бурения АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области Виктор Муравленко - покоритель куйбышевской нефти "Самаратранснефть-терминал" заключил мировое соглашение с кредиторами на 38 млрд рублей Технология производства судового топлива нового поколения разработана на Сызранском НПЗ

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев — Лисичанск

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах и линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Лисичанск на территории Самарской и Ростовской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня промышленной и экологической безопасности производственных объектов. На период производства работ транспортировка нефти по МН Куйбышев — Лисичанск была планово остановлена на 72 часа.

В Волжском районе Самарской области на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, специалисты подключили коллектор насосных агрегатов, заменили технологическую задвижку.

В Верхнедонском районе Ростовской области для повышения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры заменены три задвижки на НПС "Суходольная". Новые узлы запорной арматуры отличаются высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

После завершения гидравлических испытаний подключены камеры приёма-пуска средств очистки и диагностики на 846 км МН Куйбышев — Лисичанск. Комплекс работ выполнен для проведения внутритрубной диагностики линейной части в рамках утвержденного плана-графика. До конца текущего года объект будет введен в эксплуатацию.

Всего в плановых работах было задействовано 15 ремонтных бригад Самарского, Саратовского и Волгоградского РНУ общей численностью 260 человек, использовалось 119 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопровод функционирует согласно графику.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5