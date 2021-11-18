АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах и линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Лисичанск на территории Самарской и Ростовской областей.

Мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня промышленной и экологической безопасности производственных объектов. На период производства работ транспортировка нефти по МН Куйбышев — Лисичанск была планово остановлена на 72 часа.

В Волжском районе Самарской области на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, специалисты подключили коллектор насосных агрегатов, заменили технологическую задвижку.

В Верхнедонском районе Ростовской области для повышения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры заменены три задвижки на НПС "Суходольная". Новые узлы запорной арматуры отличаются высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

После завершения гидравлических испытаний подключены камеры приёма-пуска средств очистки и диагностики на 846 км МН Куйбышев — Лисичанск. Комплекс работ выполнен для проведения внутритрубной диагностики линейной части в рамках утвержденного плана-графика. До конца текущего года объект будет введен в эксплуатацию.

Всего в плановых работах было задействовано 15 ремонтных бригад Самарского, Саратовского и Волгоградского РНУ общей численностью 260 человек, использовалось 119 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопровод функционирует согласно графику.