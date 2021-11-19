ЭкоСтройРесурс собрал и направил на переработку более 5,7 тонн полимерных отходов

Уникальному образовательному проекту регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЭкоСтройРесурс "Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной" исполнился один год. За это время проект получил признание на всероссийском уровне. В нем участвуют тысячи школьников и студентов Самарской области.

К проекту уже присоединились 64 учебных заведения. ЭкоСтройРесурс установил совместно с партнером — компанией Нестле Россия — 128 накопителей. 85 накопителей для сбора пластиковых крышек и 43 уличных контейнера для ПЭТ-тары. Компания направила на переработку 5 750 кг полимерных отходов.

Новенький контейнер для пластиковой тары появился и в школе № 98. Это одна из старейших школ Кировского района Самары, в этом году она отмечает 84 года. Учится здесь порядка 500 ребят.

"Мы узнали, что такие контейнеры устанавливают в других школах города, наши соседи — школы № 34 и № 86 установили их первыми. И тогда мы обратились в ЭкоСтройРесурс, чтобы тоже присоединиться к проекту, — говорит заместитель директора МБОУ школы № 98 Самары Елена Орлянская. — Это так здорово! У нас все сдают и крышки, и бутылки. Процесс увлекает, особенно нравится наш тандем с родителями — они же с детьми собирают. Само отношение к вопросам экологии у нас серьезно поменялось. Мы объясняем детям, что от этого отношения зависит их будущее".

Образовательный проект включает теорию, практику и личный пример. Сначала специалисты ЭкоСтройРесурса проводят экологические уроки и лекции, а потом на практике закрепляют у детей полученные знания, устанавливая специальные накопители.

Официально в России раздельный сбор отходов пока не введен. Реализация этого проекта не заложена в тариф ТКО. Но ЭкоСтройРесурс это не останавливает, и его экоинициатива находит поддержку. Занятия проходят по авторской методике. На встрече с экологами дети учатся определять марки пластика, правильно сортировать отходы и находить альтернативу опасным материалам для природы.

"Мне очень понравился экоурок, особенно запомнилось, почему так важно переходить на многоразовые сумки — шопперы. Ведь мы засоряем природу пакетами, которые нам каждый день предлагают в магазинах", — поделился своими мыслями ученик самарской школы № 98 Рустам Дербишев".

"Просто провести экологический урок и поставить контейнер недостаточно. Нужно регулярно его обслуживать, при необходимости ремонтировать, координировать движение спецтехники и направлять ее по тем адресам, где требуется вывоз пластика, — рассказывает руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко. — Сначала это были периодические выезды. Теперь наш транспорт вывозит полимерные отходы практически ежедневно. Мы получили огромный отклик, и заявки на участие в нем продолжают поступать".

На первых этапах ЭкоСтройРесурс внедрял образовательный проект только в столице региона. Сейчас он реализуется в Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, а также в Сергиевском, Безенчукском, Кинельском и Волжском районах. В ближайшем будущем планируется расширение географии. Регоператор отправится в Челно-Вершинский и Богатовский районы.

В этом году проект "Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной" получил признание на федеральном уровне. Он стал победителем российского конкурса "Экологическая культура. Мир и согласие". ЭкоСтройРесурс не останавливается на достигнутом, каждый раз совершенствуя методику работы с детьми. На днях к экоурокам добавился новый блок образовательного процесса. "Зеленая школа" — видеокурс, разработанный Российским экологическим оператором. Это нескучные уроки экологии об осознанном потреблении, обращении с отходами и сохранении здоровья нашей планеты.