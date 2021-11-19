В Самарской области посадили более 100 тысяч деревьев

В сентябре и октябре по всей области прошли массовые посадки саженцев в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". По данным официального сайта акции, всего в Самарской области активисты высадили 108 310 хвойных и лиственных деревьев.

На данный момент Самарская область занимает 10-е место в рейтинге самых активных регионов, участвующих в мероприятии.

В этом году организаторы поставили цель посадить 70 млн деревьев. Сейчас высажено уже 70,16 млн, а работа по восстановлению лесов еще продолжается в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Калмыкия и в других регионах России.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже в третий раз. За время ее проведения 5 млн человек посадили более 151 млн деревьев.