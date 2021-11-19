В Самарской области посадили более 100 тысяч деревьев

В сентябре и октябре по всей области прошли массовые посадки саженцев в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". По данным официального сайта акции, всего в Самарской области активисты высадили 108 310 хвойных и лиственных деревьев.
На данный момент Самарская область занимает 10-е место в рейтинге самых активных регионов, участвующих в мероприятии.
В этом году организаторы поставили цель посадить 70 млн деревьев. Сейчас высажено уже 70,16 млн, а работа по восстановлению лесов еще продолжается в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Калмыкия и в других регионах России.
Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже в третий раз. За время ее проведения 5 млн человек посадили более 151 млн деревьев.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.