На Московском шоссе продают земли на 1,8 млрд рублей

ООО "Самарские строительные технологии" и ООО "Экстерьер-Плюс" продают четыре земельных участка, прилегающих к Московскому шоссе. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Один из участков площадью более 7 тыс. кв. м находится в районе пересечения с ул. Советской Армии и продается за 470 млн руб. (кадастровая стоимость - 34,5 млн руб.). На этой территории ООО "Эталон Строй" планировало возведение 25-этажного дома. Компания несколько лет судилась с городскими властями, отменившими разрешение на строительство. Участок входит в санитарно-защитную зону телецентра - в зоне застройки превышены допустимые уровни электромагнитного излучения.

Летом этого года налоговики пытались обанкротить "Эталон Строй", однако суд отказал в иске, так как у должника нет имущества для финансирования процедуры, участок компания арендовала у ООО "Самарские строительные технологии". По информации ИАС Seldon Basis, "Эталон Строй" находится в стадии ликвидации.

Как следует из ЕГРН, "Самарским строительным технологиям" также принадлежат участки у ТЦ "Империя" (8,2 тыс. кв. м) и на перекрестке Московского шоссе с ул. Гагарина (3,7 тыс. кв. м). Первую площадку продают за 545 млн (кадастровая стоимость - 29,6 млн руб.), вторую - за 332 млн руб. (кадастровая стоимость - 7,7 млн руб.). Земля в районе пересечения с ул. Потапова (почти 7,3 тыс. кв. м) в собственности ООО "Экстерьер-Плюс", продается за 510 млн руб. (кадастровая стоимость - почти 35,5 млн руб.). По сведениям ИАС Seldon Basis, владелец компании Алексей Виноградов связан с собственниками "Эталон Строя".

На все участки налоговики наложили запрет на совершение действий по регистрации. Кроме того, в отношении перечисленных компаний ФНС подавала иски о банкротстве, но введение процедуры пока удается предотвратить.