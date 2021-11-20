16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Московском шоссе продают земли на 1,8 млрд рублей В Самарской области обновят реестр объектов недвижимости, не имеющих собственников в ЕГРН В регионе выросли цены на вторичное жилье Суд аннулировал вывод активов бывшего кинотеатра "Весна" РКЦ "Прогресс" распродает земли на 2 млрд рублей

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

На Московском шоссе продают земли на 1,8 млрд рублей

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Самарские строительные технологии" и ООО "Экстерьер-Плюс" продают четыре земельных участка, прилегающих к Московскому шоссе. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Один из участков площадью более 7 тыс. кв. м находится в районе пересечения с ул. Советской Армии и продается за 470 млн руб. (кадастровая стоимость - 34,5 млн руб.). На этой территории ООО "Эталон Строй" планировало возведение 25-этажного дома. Компания несколько лет судилась с городскими властями, отменившими разрешение на строительство. Участок входит в санитарно-защитную зону телецентра - в зоне застройки превышены допустимые уровни электромагнитного излучения.

Летом этого года налоговики пытались обанкротить "Эталон Строй", однако суд отказал в иске, так как у должника нет имущества для финансирования процедуры, участок компания арендовала у ООО "Самарские строительные технологии". По информации ИАС Seldon Basis, "Эталон Строй" находится в стадии ликвидации.

Как следует из ЕГРН, "Самарским строительным технологиям" также принадлежат участки у ТЦ "Империя" (8,2 тыс. кв. м) и на перекрестке Московского шоссе с ул. Гагарина (3,7 тыс. кв. м). Первую площадку продают за 545 млн (кадастровая стоимость - 29,6 млн руб.), вторую - за 332 млн руб. (кадастровая стоимость - 7,7 млн руб.). Земля в районе пересечения с ул. Потапова (почти 7,3 тыс. кв. м) в собственности ООО "Экстерьер-Плюс", продается за 510 млн руб. (кадастровая стоимость - почти 35,5 млн руб.). По сведениям ИАС Seldon Basis, владелец компании Алексей Виноградов связан с собственниками "Эталон Строя".

На все участки налоговики наложили запрет на совершение действий по регистрации. Кроме того, в отношении перечисленных компаний ФНС подавала иски о банкротстве, но введение процедуры пока удается предотвратить.

ООО "Самарские строительные технологии" известно скандалом вокруг бывшего офиса "АК Банка" на ул. Красноармейской. Компания добивается сноса здания. По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Самарские строительные технологии" зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директор и владелец общества - Оксана Басырова. В числе бывших собственников общества - экс-глава "АК Банка" Григорий Оганесян.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 20 октября 2015 22:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5