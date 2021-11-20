На Московском шоссе продают земли на 1,8 млрд рублей

ООО "Самарские строительные технологии" и ООО "Экстерьер-Плюс" продают четыре земельных участка, прилегающих к Московскому шоссе. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Один из участков площадью более 7 тыс. кв. м находится в районе пересечения с ул. Советской Армии и продается за 470 млн руб. (кадастровая стоимость - 34,5 млн руб.). На этой территории ООО "Эталон Строй" планировало возведение 25-этажного дома. Компания несколько лет судилась с городскими властями, отменившими разрешение на строительство. Участок входит в санитарно-защитную зону телецентра - в зоне застройки превышены допустимые уровни электромагнитного излучения.
Летом этого года налоговики пытались обанкротить "Эталон Строй", однако суд отказал в иске, так как у должника нет имущества для финансирования процедуры, участок компания арендовала у ООО "Самарские строительные технологии". По информации ИАС Seldon Basis, "Эталон Строй" находится в стадии ликвидации.
Как следует из ЕГРН, "Самарским строительным технологиям" также принадлежат участки у ТЦ "Империя" (8,2 тыс. кв. м) и на перекрестке Московского шоссе с ул. Гагарина (3,7 тыс. кв. м). Первую площадку продают за 545 млн (кадастровая стоимость - 29,6 млн руб.), вторую - за 332 млн руб. (кадастровая стоимость - 7,7 млн руб.). Земля в районе пересечения с ул. Потапова (почти 7,3 тыс. кв. м) в собственности ООО "Экстерьер-Плюс", продается за 510 млн руб. (кадастровая стоимость - почти 35,5 млн руб.). По сведениям ИАС Seldon Basis, владелец компании Алексей Виноградов связан с собственниками "Эталон Строя".
На все участки налоговики наложили запрет на совершение действий по регистрации. Кроме того, в отношении перечисленных компаний ФНС подавала иски о банкротстве, но введение процедуры пока удается предотвратить.
ООО "Самарские строительные технологии" известно скандалом вокруг бывшего офиса "АК Банка" на ул. Красноармейской. Компания добивается сноса здания. По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Самарские строительные технологии" зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директор и владелец общества - Оксана Басырова. В числе бывших собственников общества - экс-глава "АК Банка" Григорий Оганесян.