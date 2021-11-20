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Футбол Спорт

"Крылья" упустили победу над "Уралом" на последних минутах матча

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 ноября, в заключительной игре первого круга Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали екатеринбургский "Урал".

Перед матчем состоялась минута молчания памяти ушедшего из жизни легендарного игрока "Крыльев Советов", заслуженного ветерана клуба Дениса Ковбы.

На 59-й минуте матча после навеса Антона Зиньковского Артем Мамин, не давая добраться до мяча Ивану Сергееву, переправил мяч в сетку собственных ворот — 1:0. На последней минуте матча Юрий Железнов сравнял счет. В итоге — 1:1.

Данил Пруцев и Дмитрий Иванисеня получили в матче предупреждения, они для них стали четвертыми в сезоне, и самарцы пропустят следующую игру.

Следующий матч "Крылья" проведут в гостях против "Нижнего Новгорода". Игра 16-го тура Тинькофф РПЛ состоится в воскресенье, 28 ноября, в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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