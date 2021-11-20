"Крылья" упустили победу над "Уралом" на последних минутах матча

В субботу, 20 ноября, в заключительной игре первого круга Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали екатеринбургский "Урал".

Перед матчем состоялась минута молчания памяти ушедшего из жизни легендарного игрока "Крыльев Советов", заслуженного ветерана клуба Дениса Ковбы.

На 59-й минуте матча после навеса Антона Зиньковского Артем Мамин, не давая добраться до мяча Ивану Сергееву, переправил мяч в сетку собственных ворот — 1:0. На последней минуте матча Юрий Железнов сравнял счет. В итоге — 1:1.

Данил Пруцев и Дмитрий Иванисеня получили в матче предупреждения, они для них стали четвертыми в сезоне, и самарцы пропустят следующую игру.

Следующий матч "Крылья" проведут в гостях против "Нижнего Новгорода". Игра 16-го тура Тинькофф РПЛ состоится в воскресенье, 28 ноября, в 15:00.



