Лучшие студенты СамГАУ получили именные стипендии от Россельхозбанка

Семи лучшим студентам Самарского государственного аграрного университета вручили именные стипендиальные сертификаты от Россельхозбанка. Ежемесячно они будут получать в качестве стипендии 15 тыс. рублей.

"В АПК нужны молодые и прогрессивные специалисты, желающие внести свой вклад в развитие сельского хозяйства. Мы долгие годы взаимодействуем с аграрным университетом и оказываем финансовую поддержку талантливым студентам. Ежегодное предоставление стипендий от Россельхозбанка — это дополнительная мотивация для студентов к достижению высоких результатов в учебе и научной деятельности", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Стипендиаты РСХБ занимаются исследованиями, имеют публикации в специализированных изданиях, участвуют в научно-практических конференциях.

Врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков в свою очередь отметил важность финансовой поддержки талантливой молодежи. "В нашем вузе есть замечательно сложившаяся традиция — постоянное взаимодействие с нашими отраслевыми партнерами.

Россельхозбанк понимает, как важна сегодня поддержка студентов, для которых получение аграрного образования — интересный, значимый и ответственный этап в жизни, серьезный старт для будущего профессионального роста. Именные стипендии Россельхозбанка — лучший способ помочь студентам почувствовать одобрение своих трудов и талантов со стороны сильной компании, мотивацию признанием и реальной поддержкой", — подчеркнул он.

В 2021-2022 учебном году Россельхозбанк увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, в стипендиальной программе банка задействовано 49 регионов России, 66 университетов, а количество студентов увеличилось до 450 человек. Цель стипендиальной программы РСХБ — материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.