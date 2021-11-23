В регионе снижается заболеваемость ОРВИ и пневмонией

За минувшую неделю в Самарской области продолжилось снижение числа ОРВИ и внебольничных пневмоний — на 10% и 18% соответственно к данным предыдущей недели. Такая информация была озвучена на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Эта статистика минувшей недели также меньше, чем цифры аналогичного периода прошлого года. При этом если рассматривать данные предыдущих лет, цифры по заболеваемости ОРВИ сейчас выше в полтора раза. В целях профилактики продолжается вакцинация от гриппа, в область недавно поступили 260 тысяч доз вакцины.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 2,7%. Однако растет среди младенцев и пенсионеров.

Руководитель Роспотребнадзора Светлана Архипова подчеркнула, что если позитивная тенденция сохранится и на этой неделе, то можно обсуждать вопрос о некотором послаблении ограничительных мер.

По ее словам, необходимо продолжать контроль за посещением общественных мест по QR-кодам, усилить меры по дезинфекции транспортных средств и транспортных узлов с соблюдением кратности обработки не реже 2 раз в сутки, обработку торговых площадей, принять дополнительные меры контроля за режимом изоляции больных COVID-19 и контактных с ними лиц и наращивать темпы вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции.