В регионе снижается заболеваемость ОРВИ и пневмонией

За минувшую неделю в Самарской области продолжилось снижение числа ОРВИ и внебольничных пневмоний — на 10% и 18% соответственно к данным предыдущей недели. Такая информация была озвучена на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Эта статистика минувшей недели также меньше, чем цифры аналогичного периода прошлого года. При этом если рассматривать данные предыдущих лет, цифры по заболеваемости ОРВИ сейчас выше в полтора раза. В целях профилактики продолжается вакцинация от гриппа, в область недавно поступили 260 тысяч доз вакцины.
Напомним, что заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 2,7%. Однако растет среди младенцев и пенсионеров.
Руководитель Роспотребнадзора Светлана Архипова подчеркнула, что если позитивная тенденция сохранится и на этой неделе, то можно обсуждать вопрос о некотором послаблении ограничительных мер.
По ее словам, необходимо продолжать контроль за посещением общественных мест по QR-кодам, усилить меры по дезинфекции транспортных средств и транспортных узлов с соблюдением кратности обработки не реже 2 раз в сутки, обработку торговых площадей, принять дополнительные меры контроля за режимом изоляции больных COVID-19 и контактных с ними лиц и наращивать темпы вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.