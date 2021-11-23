В Самарской области привито 73% взрослого населения

В Самарской области привито 73% от плана (на данный момент привиты первым компонентом вакцины 1483798 человек, по РФ исполнение плана составляет 64%), повторно вакцинированы 133372 жителя из 272101.

Количество прививочных кабинетов увеличено с 167 до 173, из них 10 работают круглосуточно. Организовано разделение потоков — по записи и без нее. В крупных муниципалитетах проводятся единые дни вакцинации. Так, 25 медицинских бригад с 8:00 до 20:00 23 ноября будут работать в Самарской областной библиотеке.

Для того, чтобы обеспечить безопасность пожилого поколения, в регионе введено ограничение в части блокировки транспортных карт для тех людей старше 65 лет, кто не привился. Глава региона отметил, что ему поступает много жалоб по процессу разблокировки карт. "Мы должны организовать работу по упрощению системы разблокировки социальных транспортных карт, выгрузку данных лечебных учреждений — по тем людям, кто провакцинирован", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поставил перед министерством социально-демографической и семейной политики, министерством здравоохранения и администрациями муниципалитетов задачу оперативно решить обозначенные проблемы, изучить каждую поступившую жалобу и помочь людям в восстановлении карт.