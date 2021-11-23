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В Самарской области привито 73% взрослого населения Из-за снижения заболеваемости Covid-19 самарские больницы возвращаются к штатному режиму работы В регионе снижается заболеваемость ОРВИ и пневмонией В Самарской области растет заболеваемость коронавирусом среди младенцев В Самарской областной библиотеке вновь пройдет единый день вакцинации

Здравоохранение Общество

В Самарской области привито 73% взрослого населения

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области привито 73% от плана (на данный момент привиты первым компонентом вакцины 1483798 человек, по РФ исполнение плана составляет 64%), повторно вакцинированы 133372 жителя из 272101.

Количество прививочных кабинетов увеличено с 167 до 173, из них 10 работают круглосуточно. Организовано разделение потоков — по записи и без нее. В крупных муниципалитетах проводятся единые дни вакцинации. Так, 25 медицинских бригад с 8:00 до 20:00 23 ноября будут работать в Самарской областной библиотеке.

Для того, чтобы обеспечить безопасность пожилого поколения, в регионе введено ограничение в части блокировки транспортных карт для тех людей старше 65 лет, кто не привился. Глава региона отметил, что ему поступает много жалоб по процессу разблокировки карт. "Мы должны организовать работу по упрощению системы разблокировки социальных транспортных карт, выгрузку данных лечебных учреждений — по тем людям, кто провакцинирован", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поставил перед министерством социально-демографической и семейной политики, министерством здравоохранения и администрациями муниципалитетов задачу оперативно решить обозначенные проблемы, изучить каждую поступившую жалобу и помочь людям в восстановлении карт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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