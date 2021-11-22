Во флагманском офисе Открытие Private Banking открылась выставка работ Оксаны Мась

Открытие Private Banking — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — выставил в своем офисе на Остоженке экспозицию работ известной художницы, философа, теоретика и популяризатора современного искусства Оксаны Мась.
Экспозиция представлена партнером банка "Открытие" — галереей a-s-t-r-a. Это галерейный проект, созданный предпринимателем и коллекционером Алиной Крюковой в 2018 году для продвижения искусства среди нового поколения ценителей и популяризации коллекционирования как неотъемлемой части стиля жизни современного человека. a-s-t-r-a входит в Ассоциацию галерей России.
Оксана Мась участница 54-й Венецианской биеннале (с сольным проектом), 55-й Венецианской биеннале, биеннале "Женщины и искусство" в Шардже, ОАЭ, многочисленных международных выставок: Art Basel Miami, Frieze, FIAC и др. Работы Оксаны продаются на аукционах Sothebyʼs, Christieʼs и Phillips и находятся в музейных и частных коллекциях, таких как Московский музей современного искусства, Stella Art Foundation, Фонд BREUS, коллекция Joerg Bongartz.
В экспозиции Открытие Private Banking представлено 15 работ Оксаны Мась из серий разных лет, созданных в различных техниках. Среди них — работы из проектов "Total WI-FI", "Biomorphic realism", серия "Files of memory". Венчает экспозицию работа "Mars Eclipse — Meridian" из проекта "Mandala Dance EAST". Художница использует акрил, масло, золотую и серебряную поталь, специальные лаки, авторские стикеры, работает в технике коллажа. Кроме несомненных художественных достоинств, все произведения имеют коллекционную ценность.
Выставка продлится до середины февраля 2022 года.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.