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АО "Транснефть — Приволга" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" провело пожарно-тактические учения (ПТУ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" Волгоградского районного нефтепроводного управления в Волгоградской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В мероприятии было задействовано договорное подразделение пожарной охраны, участвовали ремонтно-эксплуатационный персонал и члены добровольной пожарной дружины (ДПД) ЛПДС.

Согласно легенде учений на одном из резервуаров вертикальных стальных с плавающей крышей (РВСПК) объёмом 50 тыс. куб. м произошло возгорание в межкольцевом зазоре между резервуаром и плавающей крышей, с дальнейшим распространением "огня" на всю площадь зеркала резервуара.

После получения первого сообщения о возникновении условного пожара персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место возгорания оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны и члены ДПД, совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара".

В ПТУ приняли участие 25 человек, использовалось четыре единицы техники, в том числе пеноподъемник. Еще две единицы техники прибыли из Жирновской пожарно-спасательной части и 67 пожарной части 2 ПС по Волгоградской области, они находились в резерве.

По итогам учений была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений, принимавших участие в мероприятии. Персонал ЛПДС "Красный Яр" подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО "Транснефть — Приволга". Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть — Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений и учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров являются важной составляющей в рамках обеспечения пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

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