"Спартак" интересуется защитником "Крыльев Советов"

Московский "Спартак" узнавал возможности приобретения 22-летнего защитника самарских "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, сообщает портал "РБ Спорт".
По данным, издания "Спартак" узнавал условия приобретения Горшкова через посредников и агентов., официального предложения пока не делал.
Столичный клуб хочет укрепить левый фланг обороны, где сейчас отсутствует альтернатива у 24-летнего бразильца Айртона.
Горшков выступает за "Крылья Советов" с августа 2020 года. За самарцев он сыграл 65 встреч, в которых отметился тремя голами и 12 голевыми передачами. Контракт футболиста действует до июля 2023 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?