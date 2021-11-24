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Футбол Спорт

"Спартак" интересуется защитником "Крыльев Советов"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Московский "Спартак" узнавал возможности приобретения 22-летнего защитника самарских "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, сообщает портал "РБ Спорт".

По данным, издания "Спартак" узнавал условия приобретения Горшкова через посредников и агентов., официального предложения пока не делал.

Столичный клуб хочет укрепить левый фланг обороны, где сейчас отсутствует альтернатива у 24-летнего бразильца Айртона.

Горшков выступает за "Крылья Советов" с августа 2020 года. За самарцев он сыграл 65 встреч, в которых отметился тремя голами и 12 голевыми передачами. Контракт футболиста действует до июля 2023 года.

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