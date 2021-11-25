В 2022 г. в Сызрани начнут строить школу на 1500 мест

Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Сызрани на ул. Карла Маркса планируется начать в 2022 году. Такие данные содержатся в материалах к публичным слушаниям регионального бюджета.

Школу предполагается возвести в рамках национального проекта "Образование". Общая сумма строительства составит более 1,25 млрд рублей. Из федеральной казны на эти цели выделено 768,2 млн рублей, из областного бюджета — 482,11 млн рублей. Средства будут освоены в период с 2022 по 2024 годы.

Возведение объекта образования в центральной части Сызрани на месте заболоченного парка обсуждали с февраля 2017 года. Летом 2018 г. администрация Сызрани разместила аукцион на выполнение проектных работ по строительству школы с начальной ценой контракта в 14,6 млн рублей. Заказчиком выступило МКУ "Сызраньстройзаказчик". Победителем торгов стало ООО "Проектно-строительная компания "Волга".

Согласно техзаданию, здание будет состоять из нескольких связанных между собой корпусов. Новый объект позволит перейти на обучение в одну смену всем школьникам города. Также в 2018 г. сообщалось, что в качестве основы был выбран проект школы в Южном Город - комплекс из 7 корпусов высотой от 1 до 4 этажей.