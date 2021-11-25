В 2022 г. в Сызрани начнут строить школу на 1500 мест

Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Сызрани на ул. Карла Маркса планируется начать в 2022 году. Такие данные содержатся в материалах к публичным слушаниям регионального бюджета.
Школу предполагается возвести в рамках национального проекта "Образование". Общая сумма строительства составит более 1,25 млрд рублей. Из федеральной казны на эти цели выделено 768,2 млн рублей, из областного бюджета — 482,11 млн рублей. Средства будут освоены в период с 2022 по 2024 годы.
Возведение объекта образования в центральной части Сызрани на месте заболоченного парка обсуждали с февраля 2017 года. Летом 2018 г. администрация Сызрани разместила аукцион на выполнение проектных работ по строительству школы с начальной ценой контракта в 14,6 млн рублей. Заказчиком выступило МКУ "Сызраньстройзаказчик". Победителем торгов стало ООО "Проектно-строительная компания "Волга".
Согласно техзаданию, здание будет состоять из нескольких связанных между собой корпусов. Новый объект позволит перейти на обучение в одну смену всем школьникам города. Также в 2018 г. сообщалось, что в качестве основы был выбран проект школы в Южном Город - комплекс из 7 корпусов высотой от 1 до 4 этажей.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.