На магистраль "Центральную" за три года выделят 9 млрд рублей

На строительство магистрали "Центральная" в трехлетнем бюджете Самарской области заложено 9 млрд рублей. Такие данные содержатся в материалах к публичным слушаниям по проекту бюджета.

Профинансировать планируется первый этап магистрали - от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. 3,2 млрд руб. заложено на 2022 г., 2,6 - на 2023 г. и 3,2 - на 2024 год.

На второй этап (от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова) заложено лишь 20 млн руб. в 2022 году.

Напомним, строительство автомагистрали было предусмотрено во всех генеральных планах развития Самары, начиная с 1937 года. В 2017 г. Росавтодор одобрил проект строительства магистрали, который включает в себя два участка: городской - 7,7 км по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до границы Самары и загородный - 11,3 км от границы города до Обводной дороги.

Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час. Проект также предусматривает наличие по обеим сторонам пр. Карла Маркса выделенных полос для движения автобусов, строительство парковок и велосипедных дорожек и подъезда к железнодорожной платформе Дачная.

Планировалось, что магистраль будет возводиться на условиях концессии, инвестором, которого должны были найти в 2019 году. Вложения предполагалось окупать за счет введения платного проезда. Однако реализация проекта так и не была начата.

Отметим также, что в предыдущем варианте бюджета - на 2020-2023 гг. - на строительство "Центральной" изначально закладывалось 4 млрд руб. на 2022 г. и 1,7 млрд на 2023 год. В процессе утверждения бюджета суммы были снижены до 2,6 и 1,3 млрд руб. соответственно.