Минздрав Самарской области призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии Наталья Любицкая призвала вакцинироваться беременных женщин и тех, кто только планирует беременность.

"Уважаемые будущие мамы и женщины, планирующие беременность, напоминаю о необходимости своевременных профилактических мероприятий, которые защитят вас и ваших будущих детей от COVID-19 и гриппа. Это вакцинация".

По словам медика, сейчас в России зафиксированы случаи летальных исходов у беременных женщин. Все они не были привиты. Кроме того, среди беременных, находящихся в стационаре с тяжелым течением COVID-19, более 95% женщин не были вакцинированы. Аналогичная ситуация и с гриппом. Среди умерших от гриппа беременных за все годы наблюдения не было ни одной привитой пациентки.

Как утверждает Наталья Любицкая, альтернативы вакцинации на сегодняшний день нет. А пациенткам из группы высокого риска, не вакцинировавшимся заранее, необходимо сделать прививку после 22 недель беременности. К этой группе относятся беременные с нарушением жирового обмена, с сахарным диабетом (в том числе гестационным), с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких, с хроническими заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой системы. Вакцинацию выполнят Гам-КОВИД-Вак (Спутник V).

По данным регионального минздрава, на сегодня в Самарской области привились от коронавируса чуть более 12% беременных женщин. Ни у одной вакцинированной не отмечено поствакцинальных осложнений, и у всех привитых женщин беременность успешно продолжается.

Наталья Любицка советует беременным женщинам также своевременно пройти вакцинацию от гриппа. Ее можно сделать во втором и третьем триместрах. Все привитые беременные если и болеют гриппом, то в легкой форме.

"Отдельно обращаюсь к будущим папам и всем, кто контактирует с беременной женщиной. Все должны быть привиты и от COVID-19, и от гриппа, чтобы защитить беременную и будущего ребенка от вирусных инфекций", — отметила медик.