Двух экс-полицейских из Самарской области отправили в колонию за попытку присвоить героин

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении полномочий и сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2019 г. двое сотрудников ППС задержали мужчину с 0,48 г героина. За такой объем наркотика предусмотрена административная ответственность. Но правоохранители убедили задержанного, что ему грозит уголовная ответственность и предложили отдать им героин без оформления изъятия, а вместо этого получить наказание за хранение конопли. Также полицейские угрожали, что мужчину лишат родительских прав, а на работе узнают о его преступлении.

В итоге младший лейтенант и младший сержант полиции нарвали 39,93 г дикорастущей конопли (это считается значительным размером, за который предусмотрена уголовная ответственность), отдали задержанному и потом сообщили о нем сотрудникам ДПС.

Из-за этого сызранец все же стал фигурантом уголовного дела, но после расследования дело закрыли за отсутствием состава преступления.

А вот сотрудников ППС привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил им 11 с половиной и 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также их лишили специальных званий и на несколько лет запретили работать правоохранителями.