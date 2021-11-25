Двух экс-полицейских из Самарской области отправили в колонию за попытку присвоить героин

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении полномочий и сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В августе 2019 г. двое сотрудников ППС задержали мужчину с 0,48 г героина. За такой объем наркотика предусмотрена административная ответственность. Но правоохранители убедили задержанного, что ему грозит уголовная ответственность и предложили отдать им героин без оформления изъятия, а вместо этого получить наказание за хранение конопли. Также полицейские угрожали, что мужчину лишат родительских прав, а на работе узнают о его преступлении.
В итоге младший лейтенант и младший сержант полиции нарвали 39,93 г дикорастущей конопли (это считается значительным размером, за который предусмотрена уголовная ответственность), отдали задержанному и потом сообщили о нем сотрудникам ДПС.
Из-за этого сызранец все же стал фигурантом уголовного дела, но после расследования дело закрыли за отсутствием состава преступления.
А вот сотрудников ППС привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил им 11 с половиной и 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также их лишили специальных званий и на несколько лет запретили работать правоохранителями.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы