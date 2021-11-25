Приставы конфисковали BMW X5 у неплательщика за тепло

Судебные приставы при участии представителей АО "ЭнергосбыТ Плюс" конфисковали кроссовер BMW X5 у жителя Промышленного района Самары, накопившего свыше 200 тыс. руб. долга за тепло. Теперь у злостного неплательщика есть пять дней на полное погашение задолженности перед энергетиками, иначе автомобиль будет выставлен на торги.
Клиент принципиально не оплачивал коммунальные платежи с 2019 года. Его неоднократно предупреждали о риске серьезных последствий, но все обращения энергетиков и приставов он проигнорировал. Причем пожаловаться на низкий доход неплательщик не может: в его собственности, помимо BMW X5, находятся также автомобили Priora и ГАЗель.
"В исполнительном производстве, в рамках которого представители ФССП конфисковали автомобиль жителя Промышленного района, объединены как долги перед поставщиком тепла, так и штрафы по административным правонарушениям на сумму 150 тысяч рублей. Таким образом, неплательщику теперь предстоит исполнить все свои обязательства, а также оплатить работу эвакуатора", — руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Илья Морозов.
Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия. Сделать это можно на сайте компании https://samara.esplus.ru/service/pay/ или в Личном кабинете клиента.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.