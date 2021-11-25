Приставы конфисковали BMW X5 у неплательщика за тепло

Судебные приставы при участии представителей АО "ЭнергосбыТ Плюс" конфисковали кроссовер BMW X5 у жителя Промышленного района Самары, накопившего свыше 200 тыс. руб. долга за тепло. Теперь у злостного неплательщика есть пять дней на полное погашение задолженности перед энергетиками, иначе автомобиль будет выставлен на торги.

Клиент принципиально не оплачивал коммунальные платежи с 2019 года. Его неоднократно предупреждали о риске серьезных последствий, но все обращения энергетиков и приставов он проигнорировал. Причем пожаловаться на низкий доход неплательщик не может: в его собственности, помимо BMW X5, находятся также автомобили Priora и ГАЗель.

"В исполнительном производстве, в рамках которого представители ФССП конфисковали автомобиль жителя Промышленного района, объединены как долги перед поставщиком тепла, так и штрафы по административным правонарушениям на сумму 150 тысяч рублей. Таким образом, неплательщику теперь предстоит исполнить все свои обязательства, а также оплатить работу эвакуатора", — руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Илья Морозов.

Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия. Сделать это можно на сайте компании https://samara.esplus.ru/service/pay/ или в Личном кабинете клиента.