16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области возобновилась работа детских спортивных школ и секций Дмитрий Азаров поздравил призеров турнира 3х3 BasketNights "Спартак" интересуется защитником "Крыльев Советов" Нападающий Вениамин Цитцер вернулся в ХК "Лада" Хоккеисты "Лады" вызваны в студенческую сборную России

Спорт

В Самарской области возобновилась работа детских спортивных школ и секций

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в привычный режим работы постепенно возвращаются спортивные школы, секции, учреждения и объекты. С понедельника, 22 ноября, на спортивные объекты вернулись тысячи юных спортсменов.

Фото: samregion.ru

Так, после вынужденного перерыва в новом Дворце спорта в Самаре снова закипела спортивная жизнь. На объекте на постоянной основе задействованы все спортивные площадки: основная и тренировочная ледовые арены, где занимаются хоккеисты и фигуристы, специализированный керлинг-центр, универсальный спортивный зал и зал хореографии.

"Очень нравится тренироваться в новом Дворце спорта — хорошая ледовая площадка, удобный хореографический зал. Рада, что мы вышли с карантина и наконец-то катаемся на льду", — делится впечатлениями фигуристка СШОР № 1 Виталина Шалыгина.

"Моя внучка занимается фигурным катанием с 5 лет, давно ждали открытия Дворца спорта после реконструкции. Ребенок здесь тренируется с удовольствием. Рады, что сняли ограничения и дети снова могут заниматься на льду. Вход во Дворец спорта для родителей при предъявлении сертификата или QR — кода о вакцинации, но для меня это не проблема — я вакцинировалась по своему желанию, чтобы обезопасить себя и близких людей", — рассказала Лариса Лукьянова.

Тренер юношеской команды "Комета" Сергей Шумихин отметил, что юные хоккеисты тоже с нетерпением ждали возобновления ледовых тренировок. "Дворец спорта — современный, всем мальчишкам тут нравится. Поэтому, когда снова разрешили тренироваться на льду, все были рады вернуться".

Отметим, что в октябре на объекте уже были проведены первые официальные соревнования — чемпионат федеральных округов по керлингу. В декабре, как планируется, во Дворце спорта свой первый матч на новой для себя площадке проведет хоккейный клуб ЦСК ВВС, выступающий в чемпионате ВХЛ.

Спортивный комплекс "МТЛ Арена 2", где тренировки летом шли в тестовом режиме, после вынужденной паузы в связи с действовавшими ограничениями из-за COVID — 19 в ежедневном режиме принимает баскетболистов. Совсем скоро в "МТЛ Арене 2" начнутся тренировки юных хоккеистов — идет процесс подготовки и заливки льда, что по техническим нормам требует времени.

"С лета в "МТЛ Арена 2" проводились тренировки в тестовом режиме. В сентябре из-за санитарно — эпидемиологической ситуации и введенных ограничений работа объекта была приостановлена. Когда ограничения на занятия спортом были сняты, объект снова стал принимать баскетболистов, а скоро сюда вернутся и хоккеисты. Сейчас ведется наморозка льда. Качественное ледовое покрытие требует соблюдения определенных технологий", — рассказала первый заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

На спортивных объектах строго контролируется соблюдение требований Роспотребнадзора. "Обеспечен входной контроль, регулярно проводится обработка помещений. Все занятия проводятся с соблюдением санитарных правил. Все это делается для, чтобы обеспечить защиту здоровья как спортсменов, так и любителей спорта", — отмечает директор ГАУ СО "Центр спортивной подготовки Самарской области" Сергей Макаров.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5