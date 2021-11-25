В Самарской области возобновилась работа детских спортивных школ и секций

В Самарской области в привычный режим работы постепенно возвращаются спортивные школы, секции, учреждения и объекты. С понедельника, 22 ноября, на спортивные объекты вернулись тысячи юных спортсменов.

Так, после вынужденного перерыва в новом Дворце спорта в Самаре снова закипела спортивная жизнь. На объекте на постоянной основе задействованы все спортивные площадки: основная и тренировочная ледовые арены, где занимаются хоккеисты и фигуристы, специализированный керлинг-центр, универсальный спортивный зал и зал хореографии.

"Очень нравится тренироваться в новом Дворце спорта — хорошая ледовая площадка, удобный хореографический зал. Рада, что мы вышли с карантина и наконец-то катаемся на льду", — делится впечатлениями фигуристка СШОР № 1 Виталина Шалыгина.

"Моя внучка занимается фигурным катанием с 5 лет, давно ждали открытия Дворца спорта после реконструкции. Ребенок здесь тренируется с удовольствием. Рады, что сняли ограничения и дети снова могут заниматься на льду. Вход во Дворец спорта для родителей при предъявлении сертификата или QR — кода о вакцинации, но для меня это не проблема — я вакцинировалась по своему желанию, чтобы обезопасить себя и близких людей", — рассказала Лариса Лукьянова.

Тренер юношеской команды "Комета" Сергей Шумихин отметил, что юные хоккеисты тоже с нетерпением ждали возобновления ледовых тренировок. "Дворец спорта — современный, всем мальчишкам тут нравится. Поэтому, когда снова разрешили тренироваться на льду, все были рады вернуться".

Отметим, что в октябре на объекте уже были проведены первые официальные соревнования — чемпионат федеральных округов по керлингу. В декабре, как планируется, во Дворце спорта свой первый матч на новой для себя площадке проведет хоккейный клуб ЦСК ВВС, выступающий в чемпионате ВХЛ.

Спортивный комплекс "МТЛ Арена 2", где тренировки летом шли в тестовом режиме, после вынужденной паузы в связи с действовавшими ограничениями из-за COVID — 19 в ежедневном режиме принимает баскетболистов. Совсем скоро в "МТЛ Арене 2" начнутся тренировки юных хоккеистов — идет процесс подготовки и заливки льда, что по техническим нормам требует времени.

"С лета в "МТЛ Арена 2" проводились тренировки в тестовом режиме. В сентябре из-за санитарно — эпидемиологической ситуации и введенных ограничений работа объекта была приостановлена. Когда ограничения на занятия спортом были сняты, объект снова стал принимать баскетболистов, а скоро сюда вернутся и хоккеисты. Сейчас ведется наморозка льда. Качественное ледовое покрытие требует соблюдения определенных технологий", — рассказала первый заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

На спортивных объектах строго контролируется соблюдение требований Роспотребнадзора. "Обеспечен входной контроль, регулярно проводится обработка помещений. Все занятия проводятся с соблюдением санитарных правил. Все это делается для, чтобы обеспечить защиту здоровья как спортсменов, так и любителей спорта", — отмечает директор ГАУ СО "Центр спортивной подготовки Самарской области" Сергей Макаров.