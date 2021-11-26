В Самарской области пропал 10-летний мальчик

В четверг, 25 ноября, 10-летний Максим Радьков около 18:00 ушел из дома в пос. Новосемейкино на футбольное поле, расположенное на ул. Школьной, и до настоящего времени местонахождение его не известно.
Приметы мальчика: на вид 10 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза голубые.
Особые приметы: на носу веснушки.
Был одет: в куртку-пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, спортивные штаны темного цвета, спортивную кофту темного цвета, футболку черного цвета, ботинки черного цвета.
Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами ребенка среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтеров. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетнего, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".
Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Красноярскому району 8 (84657) 2-13-78, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.