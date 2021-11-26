Проектирование автодороги Подгоры - Ширяево перенесли на 2023-2024 годы

31 млн руб. на проектирование автомобильной дороги Подгоры - Ширяево выделят из бюджета Самарской области в 2023-2024 годах. Такие данные содержатся в материалах к публичным слушаниям по трехлетнему бюджету области.

Напомним, ранее эти средства закладывались на 2021 и 2022 годы.

Сейчас асфальтовая дорога от трассы М5 проложена до Ширяево. Ее продолжение до Подгор и Рождествено осложняется статусом национального парка "Самарская Лука", на территории которого находятся села.

В 2019 г. сообщалось о планах строительства дороги в 2022 году.

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