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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проектирование автодороги Подгоры - Ширяево перенесли на 2023-2024 годы

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 млн руб. на проектирование автомобильной дороги Подгоры - Ширяево выделят из бюджета Самарской области в 2023-2024 годах. Такие данные содержатся в материалах к публичным слушаниям по трехлетнему бюджету области.

Фото: depositphotos.com

Напомним, ранее эти средства закладывались на 2021 и 2022 годы.

Сейчас асфальтовая дорога от трассы М5 проложена до Ширяево. Ее продолжение до Подгор и Рождествено осложняется статусом национального парка "Самарская Лука", на территории которого находятся села.

В 2019 г. сообщалось о планах строительства дороги в 2022 году.

Фото - depositphotos.com.

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