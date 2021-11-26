Проектирование автодороги Подгоры - Ширяево перенесли на 2023-2024 годы

31 млн руб. на проектирование автомобильной дороги Подгоры - Ширяево выделят из бюджета Самарской области в 2023-2024 годах. Такие данные содержатся в материалах к публичным слушаниям по трехлетнему бюджету области.
Напомним, ранее эти средства закладывались на 2021 и 2022 годы.
Сейчас асфальтовая дорога от трассы М5 проложена до Ширяево. Ее продолжение до Подгор и Рождествено осложняется статусом национального парка "Самарская Лука", на территории которого находятся села.
В 2019 г. сообщалось о планах строительства дороги в 2022 году.
Фото - depositphotos.com.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.