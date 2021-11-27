Автомобили АвтоВАЗа можно купить в кредит, оформленный на Госуслугах

Одобрение кредитной заявки на автомобили АвтоВАЗа стало возможным онлайн, пишет rg.ru.

"Мы внедрили инструмент полного одобрения кредита. С этого момента, если клиент авторизован через Госуслуги, ему больше не надо приходить, подписывать кучу бумаг. Он приходит, и кредит уже полностью одобрен. Это не просто предодобрение, а уже готовый продукт", — рассказала директор проекта Наталья Гремитских.