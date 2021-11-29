"Ростех" намерен деофшоризовать 96,64% акций АвтоВАЗа

"Ростех" намерен перевести в российскую юрисдикцию нидерландскую Alliance Rostec Auto B. V., владеющую 96,64% акций АвтоВАЗа, пишет "КоммерсантЪ". Госкорпорация разместила на госзакупках тендер на юридическое сопровождение сделки. Эксперты не исключают, что речь идет о деофшоризации АвтоВАЗа по требованию правительства и для упрощения доступа к господдержке.
Как следует из материалов соответствующего тендера, размещенного госкорпорацией на портале госзакупок, речь идет о закупке у единственного поставщика. Предмет закупки — "оказание юридических услуг по сопровождению ряда сделок по переводу голландского СП Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию".
Максимальная цена договора — 6,9 млн рублей. Обоснование выбора поставщика, с которым планируется заключение договора, — "наличие соглашения между корпорацией и Renault S.A.S.", а также "отсутствие времени на организацию и проведение конкурентной процедуры закупки". Услуги по договору должны быть предоставлены до 31 декабря 2018 года. Сам поставщик не называется, но в материалах закупки фигурирует американская юридическая фирма Latham & Watkins LLP.
Предполагается, что сделка будет включать в себя, в частности, разработку плана для юридического закрепления обязательств сторон по изменению юрисдикции голландского СП Alliance Rostec Auto B. V. на российскую, передачи в российскую структуру акций АвтоВАЗа, ликвидацию или расформирование существующего СП. Также планируется обеспечить внесение акционерами дополнительных вкладов в АвтоВАЗ путем погашения прав по существующим долгам автоконцерна.
В середине октября Alliance Rostec Auto B. V. объявила принудительный выкуп акций АвтоВАЗа у миноритариев, а в конце сентября СП увеличило свою долю в АвтоВАЗе до 96,64%, завершив выкуп бумаг по добровольной оферте.
Тогда СП скупило 13,1% уставного капитала АвтоВАЗа — 1,3 млрд обыкновенных и 128,9 млн привилегированных акций. Ранее Alliance Rostec Auto B. V. принадлежало 83,5% АвтоВАЗа, в числе акционеров была также входящая в группу "Ренессанс Капитал" кипрская Renaissance Securities (11,22%) и другие миноритарии. По законодательству, собранный Alliance Rostec Auto пакет — более 95% — позволяет провести принудительный выкуп оставшихся у миноритариев бумаг.
В "Ростехе" "Ъ" сказали, что "в рамках потенциального решения акционеров" об изменении юрисдикции СП привлекают специализированных консультантов, которые должны предложить наиболее эффективную форму регистрации юрлица, чтобы обеспечить "корректную работу компании в текущих геополитических и экономических условиях".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.