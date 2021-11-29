В Большеглушицком районе отремонтировали дорогу к образовательному центру

Участок автодороги Глушицкий - Благодатовка протяженностью почти 13 км отремонтировали на средства национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Автотрасса в Большечерниговском районе Самарской области связывает между собой окружные поселки. По ней ходит транспорт в районный и областной центры, проходит школьный маршрут к образовательному центру имени Героя Советского Союза С.Ф.Зинченко в поселке Глушицкий, где обучаются дети из семи сельских поселений.

В соответствии с проектом обновили дорожные одежды с применением асфальтобетонных смесей, восстановили кромки проезжей части и краевых полос. Выполнили укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, обновили посадочную площадку, обустроили бортовые камни и поставили новый антивандальный автопавильон.

В рамках ремонта на автодороге Глушицкий - Благодатовка установили 97 предупреждающих знаков, 77 запрещающих, 58 знаков приоритета. Вместе со знаками дополнительной информации и знаками особых предписаний всего установлено 300 штук. Разметку нанесли термопластиком, общей протяженностью 39 км. Установили 318 сигнальных столбиков и около 3 км барьерного ограждения, обновили перильное ограждение.

Кроме того, в составе дороги отремонтировали мост через реку Журавлиха на км 0+600 и мост через реку Таловка на км 12+314. На мостах обновили конструкцию дорожной одежды, выполнили переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также обустроили дренажные системы и водоотводы. Восстановлен и защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций и укрепили конусы.