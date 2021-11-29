В Большеглушицком районе отремонтировали дорогу к образовательному центру

Участок автодороги Глушицкий - Благодатовка протяженностью почти 13 км отремонтировали на средства национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Автотрасса в Большечерниговском районе Самарской области связывает между собой окружные поселки. По ней ходит транспорт в районный и областной центры, проходит школьный маршрут к образовательному центру имени Героя Советского Союза С.Ф.Зинченко в поселке Глушицкий, где обучаются дети из семи сельских поселений.
В соответствии с проектом обновили дорожные одежды с применением асфальтобетонных смесей, восстановили кромки проезжей части и краевых полос. Выполнили укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, обновили посадочную площадку, обустроили бортовые камни и поставили новый антивандальный автопавильон.
В рамках ремонта на автодороге Глушицкий - Благодатовка установили 97 предупреждающих знаков, 77 запрещающих, 58 знаков приоритета. Вместе со знаками дополнительной информации и знаками особых предписаний всего установлено 300 штук. Разметку нанесли термопластиком, общей протяженностью 39 км. Установили 318 сигнальных столбиков и около 3 км барьерного ограждения, обновили перильное ограждение.
Кроме того, в составе дороги отремонтировали мост через реку Журавлиха на км 0+600 и мост через реку Таловка на км 12+314. На мостах обновили конструкцию дорожной одежды, выполнили переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также обустроили дренажные системы и водоотводы. Восстановлен и защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций и укрепили конусы.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается