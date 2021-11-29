Директора ФГУП из Самары обвиняют в начислении денег фиктивному сотруднику

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении директора филиала одного из ФГУП по ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, директор ФГУП внес в документы ложные сведения о том, что с июля 2016 г. по ноябрь 2020 г. в организации работал некий местный житель. В результате фиктивному сотруднику за все это время начислили более 1,7 млн руб., из которых более 1,5 млн он получил за вычетом налогов.

Расследование уголовного дела продолжается.