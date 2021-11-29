В Ульяновской области устанавливают личность убитого мужчины

СУ СК РФ по Ульяновской области уже девять лет пытается установить личность убитого мужчины.

В апреле 2012 г. на полигоне ТБО в 7 км южнее города Инза Ульяновской области обнаружили расчлененное тело неизвестного. По факту этого возбудили уголовное дело.

Погибшему на вид 50-55 лет, среднего телосложения, имелись лобные залысины, длинные седые усы. Особые приметы: с внешней стороны запястья левой руки татуировка "Lave1957", с внутренней стороны на запястье левой руки татуировка "SOS".

Из показаний свидетелей известно, что в конце октября — начале ноября 2011 г. мужчина ехал на электричке из Сызрани в Нижний Новгород для встречи с дочерью, с которой он долго не виделся из-за ссоры. Его имя Азат или Рахим, вдовец, разговаривал с татарским или азиатским акцентом.

Во время расследования была проведена реконструкция лица по посмертной фотографии.

СУ СК РФ по Ульяновской области просит всех, кто может что-либо знать о личности погибшего, сообщить информацию по телефонам: 8 (8422) 41-23-55, 8927-989-66-64.