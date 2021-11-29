В Ульяновской области устанавливают личность убитого мужчины

СУ СК РФ по Ульяновской области уже девять лет пытается установить личность убитого мужчины.
В апреле 2012 г. на полигоне ТБО в 7 км южнее города Инза Ульяновской области обнаружили расчлененное тело неизвестного. По факту этого возбудили уголовное дело.
Погибшему на вид 50-55 лет, среднего телосложения, имелись лобные залысины, длинные седые усы. Особые приметы: с внешней стороны запястья левой руки татуировка "Lave1957", с внутренней стороны на запястье левой руки татуировка "SOS".
Из показаний свидетелей известно, что в конце октября — начале ноября 2011 г. мужчина ехал на электричке из Сызрани в Нижний Новгород для встречи с дочерью, с которой он долго не виделся из-за ссоры. Его имя Азат или Рахим, вдовец, разговаривал с татарским или азиатским акцентом.
Во время расследования была проведена реконструкция лица по посмертной фотографии.
СУ СК РФ по Ульяновской области просит всех, кто может что-либо знать о личности погибшего, сообщить информацию по телефонам: 8 (8422) 41-23-55, 8927-989-66-64.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях