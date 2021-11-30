В Самаре выделят 90 млн рублей на благоустройство трех скверов

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Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует три сквера в Самаре: сквер "У Дворца торжеств", "Полевой" и "Яблоневый". На эти цели выделено 89,6 млн рублей.