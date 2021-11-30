В Самарской области началась подготовка к экзаменационной кампании 2022 года

Для учеников выпускных классов Самарской области стартует важный и ответственный период. Школьники уже сейчас начинают подготовку к экзаменам. Выпускники 11 классов 1 декабря будут писать итоговое сочинение. Его успешное написание считается допуском к государственной итоговой аттестации.

По информации министерства образования Самарской области, оценивается сочинение не баллами, а по системе "зачет"/"незачет". Зачет выставляют, если соблюден необходимый объем, раскрыта тема, приведена аргументация, привлечен литературный материал.

Итоговое сочинение является не только этапом допуска к ГИА. Работа может быть предъявлена при поступлении в вуз в качестве индивидуального достижения абитуриента, за которое могут "зачесть" до 10 баллов к ЕГЭ. Результат сочинения учитывается по желанию абитуриента и решению вуза.

Если кто-то не сможет по уважительной причине написать работу в основной день — 1 декабря, предусмотрены дополнительные даты: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Известны направления тем сочинений в этом году. Так, тематическое направление "Человек путешествующий: дорога в жизни человека" подразумевает, что ученик поделится своими размышлениями о дороге: как реальной, так и воображаемой или литературной.

Тематическое направление "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?" обращает внимание на достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, которые связаны с ней. Тематическое направление "Преступление и наказание — вечная тема" предполагает, что ученик в сочинении изложит свои мысли по поводу "преступления" и "наказания" как социальных и нравственных явлений, соотнесет их с понятиями закона, совести, ответственности, раскаяния. В сочинении по тематическому направлению "Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня" выпускник сможет высказаться о произведении какого-либо вида искусства. А направление "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина" отсылает ученика к поэме Н. А. Некрасова.

Учителя рекомендуют начинать подготовку к экзаменам как можно раньше, чтобы успеть вспомнить пройденный материал за все время учебы, обнаружить у себя пробелы по тем или иным темам и подтянуть их, потренироваться в решении заданий.

"Подготовка к экзамену — это планомерная ежедневная работа по выполнению всех заданий, начиная с 5 класса, — рассказывает учитель математики Ирина Беляева. — Применительно к моему предмету это не просто "нарешивание" экзаменационных тестов или заданий, а ежедневная систематическая работа по изучению и закреплению материала. Некоторые задания выносятся на устный счет, тренируемся решать многое устно. Естественно, на повторение включаются задания из тестов. При прохождении той или иной темы я делаю акцент, что это экзаменационная тема. У темы появляется значимость, например, в шестом классе проходим задачи на проценты. Мы решаем не просто задачу, а задачу из сборника экзаменационных заданий, у детей глазки загораются, появляется стимул решить задачу и запомнить ее решение. Потом они дома рассказывают — а знаешь, мама, какую задачу мы сегодня решали? За 9 класс!".

Ежегодно в рамках подготовки к ЕГЭ министерство образования и науки Самарской области реализует региональный проект "ЕГЭ: разберем со специалистом". Это серия видеоконсультаций по сложным заданиям единого государственного экзамена. Видеоразборы с экспертами по различным предметам размещены в youtube-канале министерства образования и науки Самарской области: https://bit.ly/3cSVoaJ.