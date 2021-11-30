В Самарской области началась подготовка к экзаменационной кампании 2022 года

Для учеников выпускных классов Самарской области стартует важный и ответственный период. Школьники уже сейчас начинают подготовку к экзаменам. Выпускники 11 классов 1 декабря будут писать итоговое сочинение. Его успешное написание считается допуском к государственной итоговой аттестации.
По информации министерства образования Самарской области, оценивается сочинение не баллами, а по системе "зачет"/"незачет". Зачет выставляют, если соблюден необходимый объем, раскрыта тема, приведена аргументация, привлечен литературный материал.
Итоговое сочинение является не только этапом допуска к ГИА. Работа может быть предъявлена при поступлении в вуз в качестве индивидуального достижения абитуриента, за которое могут "зачесть" до 10 баллов к ЕГЭ. Результат сочинения учитывается по желанию абитуриента и решению вуза.
Если кто-то не сможет по уважительной причине написать работу в основной день — 1 декабря, предусмотрены дополнительные даты: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.
Известны направления тем сочинений в этом году. Так, тематическое направление "Человек путешествующий: дорога в жизни человека" подразумевает, что ученик поделится своими размышлениями о дороге: как реальной, так и воображаемой или литературной.
Тематическое направление "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?" обращает внимание на достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, которые связаны с ней. Тематическое направление "Преступление и наказание — вечная тема" предполагает, что ученик в сочинении изложит свои мысли по поводу "преступления" и "наказания" как социальных и нравственных явлений, соотнесет их с понятиями закона, совести, ответственности, раскаяния. В сочинении по тематическому направлению "Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня" выпускник сможет высказаться о произведении какого-либо вида искусства. А направление "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина" отсылает ученика к поэме Н. А. Некрасова.
Учителя рекомендуют начинать подготовку к экзаменам как можно раньше, чтобы успеть вспомнить пройденный материал за все время учебы, обнаружить у себя пробелы по тем или иным темам и подтянуть их, потренироваться в решении заданий.
"Подготовка к экзамену — это планомерная ежедневная работа по выполнению всех заданий, начиная с 5 класса, — рассказывает учитель математики Ирина Беляева. — Применительно к моему предмету это не просто "нарешивание" экзаменационных тестов или заданий, а ежедневная систематическая работа по изучению и закреплению материала. Некоторые задания выносятся на устный счет, тренируемся решать многое устно. Естественно, на повторение включаются задания из тестов. При прохождении той или иной темы я делаю акцент, что это экзаменационная тема. У темы появляется значимость, например, в шестом классе проходим задачи на проценты. Мы решаем не просто задачу, а задачу из сборника экзаменационных заданий, у детей глазки загораются, появляется стимул решить задачу и запомнить ее решение. Потом они дома рассказывают — а знаешь, мама, какую задачу мы сегодня решали? За 9 класс!".
Ежегодно в рамках подготовки к ЕГЭ министерство образования и науки Самарской области реализует региональный проект "ЕГЭ: разберем со специалистом". Это серия видеоконсультаций по сложным заданиям единого государственного экзамена. Видеоразборы с экспертами по различным предметам размещены в youtube-канале министерства образования и науки Самарской области: https://bit.ly/3cSVoaJ.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.