Владислав Зотов: "На столах у самарцев должна быть продукция от местных производителей без посредников"

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара Владислав Зотов в интервью Волга Ньюс рассказал об организации ярмарочной торговли, инвестпроектах, реализуемых на территории города, ритуальных услугах, умных остановках общественного транспорта, о том, как общепит и туризм переживают пандемию.

Ярмарки как двигатель торговли

- При увеличении количества ярмарок в Самаре власти предполагают, что у сельхозпроизводителей из пригородных населенных пунктов есть продукция, которая сейчас не реализована. На чем основано это предположение?

- Ежегодно министерство сельского хозяйства Самарской области предоставляет нам списки сельхозтоваропроизводителей. В этом году их оказалось 130, и всем им мы предоставляем преимущественное право на получение мест на ярмарках, чтобы они могли реализовать свою продукцию без посредников, а на столах у наших жителей была местная качественная продукция.

- Крупным хозяйствам ярмарочная торговля не интересна?

- Они реализуют свою продукцию с поля и со складов — оптом, их бизнес-модель заточена на производство. Мы неоднократно с ними встречались, предоставляем им места на любой из муниципальных ярмарок, но чтобы выйти туда у них нет ни машин, ни людей, ни экономической целесообразности, потому что это в принципе не их бизнес.

- Раньше в Самаре было две больших муниципальных ярмарки — на площади им. Куйбышева (или возле музея им. Алабина), а также в районе ДК "Октябрь". В этом году ярмарок стало больше и их локации поменялись. С чем связаны эти изменения?

- Ярмарка у ДК "Октябрь" осталась в виде сезонной, а вот площади им. Куйбышева, где из-за проведения крупных мероприятий приходилось то разворачивать, то сворачивать ярмарку, было решено найти альтернативу. Для этого мы освоили даже не одну, а четыре локации. Самая крупная из них — на пересечении улиц Киевской и Тухачевского — рассчитана на 170 торговых мест. Еще три открыты на проспекте Ленина, на улице Мичурина и на 116-м километре (на улице Белорусской).

Это все круглогодичные ярмарки с отоплением, где можно торговать продукцией со складов круглый год. И число мест на этих ярмарках превышает то количество сельхозпроизводителей, которые дает нам областной минсельхоз. Поэтому мы приглашаем продавцов из соседних регионов. Это грибы из Ульяновской области, мед, в том числе из Башкирии, рыба — кроме нашей, еще и дальневосточная, а также продукты мясопереработки, например, из Татарстана.

- Много ли на муниципальных ярмарках перекупщиков?

- Около половины. Это либо ИП, либо малые и средние предприниматели — посредники, без которых сфера розничной торговли просто невозможна. Они помогают сдерживать цены, в том числе местных производителей. Ведь любой из них позиционирует свою продукцию как экологически чистую, наиболее полезную, а потому требующую для своего производства повышенных трудозатрат.

Цивилизовать стихию

- Кроме муниципальных ярмарок, в городе есть "частные" места торговли?

- Да, на территории области, кроме муниципальных ярмарок, функционируют ИП или юридическими лицами на частных территориях. Их в нашем реестре около полутора десятков, и в основном они расположены на территориях, прилегающих к большим торговым центрам ("Амбар" — 30 мест, "Аврора-Молл" — 30 мест, "Мега-Сити" — 10 мест).

Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок местной сельхозпродукции В четверг, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области.

Причем на частных ярмарках торгуют не только продовольственными, но и другими товарами: любой частник, имеющий земельный участок и соответствующее разрешение на его использование, может включиться в упомянутый реестр ярмарок и организовать частную ярмарочную торговлю.

- Значит ли это, что на муниципальных ярмарках торгуют только товарами продовольственной линейки, а продажа промтоваров ведется на частных ярмарках?

- Нет. Скажем, по просьбе индивидуальных предпринимателей, производящих местную сувенирную продукцию, рядом с речным вокзалом летом располагается муниципальная универсальная ярмарка, на которой они с успехом продают эти сувениры.

- А со стихийными местами торговли вы боретесь?

- Пресечением этой незаконной деятельности занимаются администрации внутригородских районов. В каждом из них создана комиссия, которая ежедневно выходит на территорию своего района с проверками и в случае нарушений накладывает на виновников административные штрафы. К сожалению, их размер невелик — 1,5-4 тыс. рублей.

Ряд регионов (в том числе и мы) выходили на федеральный уровень с инициативой о повышении размера штрафов, но пока решение не принято.

Еще одна (и, может быть, более действенная) мера — изъятие незаконно реализуемой продукции. Но соответствующая процедура пока только согласовывается с прокуратурой Самарской области.

- Вы преследуете "незаконников", потому что там, где они торгуют, беспорядок и антисанитария?

- Проблема еще и в том, что они не платят за аренду и налоги, получают за счет этой недобросовестной конкуренции выигрыш процентов в 30 относительно легальных продавцов. Хотя у "незаконников" нет никаких проблем легализовать свой бизнес.

- Но ведь стихийные рынки возникают не просто так: в них наверняка есть потребность у жителей окрестных домов.

- Именно поэтому мы стараемся создавать именно в этих местах законные, цивилизованные ярмарочные пространства — как муниципальные, так и частные. Причем в приоритетном порядке. Если, конечно, это позволяют действующие градостроительные нормы. Главным фактором здесь является запрос от жителей.

- Какие новые локации можете назвать?

- Это улица Мира, 6 в микрорайоне "Крутые ключи". Большая площадка на пересечении Революционной и Московского шоссе: она наверняка будет востребована, поскольку там можно организовать торговлю с парковочными местами. Пересечение улиц Булкина и Дыбенко — рядом с "Космопортом" с левой стороны, где работает частный оператор; там будет 36 торговых мест. В ближайшее врем планируем открытие локации "Гастелло — Стара-Загора" на 16 мест. Это будут нестационарные объекты, которые можно убрать в течение одних суток, но вместе с тем они оснащаются освещением, отоплением, круглогодично обеспечивающим плюсовую температуру, а также туалетами.

Всего в 2021 г. на городских ярмарках создано более 450 новых торговых мест. В следующем году планируем увеличить их число.

- А как определяется, кто будет оператором этих ярмарок?

- На основе конкурсных процедур: есть специальная комиссия, в которую входят не только чиновники, но и общественные организации. Так что, оператором ярмарки может стать любое юридическое или физическое лицо. Заявок много, несмотря на предъявляемые к операторам серьезные требования. Тут и опыт работы важен, и визуализация ярмарочного пространства, и количество мест для пенсионеров, и создание парковочных пространств.

Наша задача — создавать честную конкурентную среду, чтобы не плодить монополистов. По нашим расчетам, для этого ежегодно нужно 200-300 новых торговых мест, где любой желающий мог бы продавать сельскохозяйственную продукцию в цивилизованных условиях, не занимаясь незаконной торговлей.

- Если товарные запасы сельхозпродукции у нас в области есть, как сделать, чтобы цены на нее были социально приемлемы?

- По поручению губернатора мы сейчас ведем ежедневный мониторинг продовольственных цен, выкладывая в интернет таблицу, из которой видно в каком месте на территории Самары можно купить товар по минимальной цене. Там отражены 25 наименований сельхозпродукции сетевые магазины типа "Магнита", и "Пятерочки", несетевые магазины, ярмарки.

Но в целом нужно понимать, что цены на продовольствие имеют тенденцию к росту из-за общемировой инфляции.

- Если синхронизировать усилия самарских властей, до какого предела можно довести цену, например, на картофель?

- Его себестоимость — 18-20 рублей за килограмм. Но если учесть, что этот продукт нужно привезти, складировать и подготовить к продаже, продаваться он может не дешевле 25-30 рублей. Это без ручного регулирования, то есть, без бюджетных субсидий.

Скажем, на момент нашего интервью килограмм картофеля с торговой наценкой стоил в Железнодорожном районе 29,98 рубля, в "Перекрестке" — 36, в "Шапито" — 50, а на ярмарках — 35-60 рублей. Сейчас такого рода информация доступна любому пользователю интернета. Но качество картофеля разное, это тоже нужно понимать.

Проекты для людей

- Что представляет собой бюджет развития Самары на 2021 год?

- Это около 5 млрд бюджетных средств, которые вкладываются на строительство и реконструкцию социально значимых объектов в рамках наших муниципальных программ.

- Приведите примеры.

- В соответствии с программой модернизации и развития автодорог общего пользования местного значения ведется реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. Стоимость проекта — более 522 млн рублей, из них 517 млн — средства вышестоящих бюджетов. Причем на 1 октября 2021 года выполнено уже около 85% запланированных работ.

В рамках программы "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" и нацпроекта "Демография" строятся здание по ул. Подшипниковая, д. 27, в котором разместится детский сад на 112 мест с ясельным отделением и отделением для детей с аутизмом и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и Георгия Димитрова на 132 места, в том числе 60 ясельных. Оба объекта готовы примерно на 70%. Их стоимость составляет около 138 млн рублей и 156 млн рублей, и большая часть этих инвестиций — также средства вышестоящих бюджетов.

- Как дела со строительством школы на Пятой просеке?

- Там ведутся строительно-монтажные работы по второй очереди: школа рассчитана на 850 учащихся, включая детский сад на 75 мест. Готовность этого объекта сейчас приближается к 70%, а его стоимость — к 1 млрд рублей.

- Что со спортсооружениями?

- В рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара" на территории Куйбышевского района строится плавательный бассейн, заключен муниципальный контракт на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в пос. Прибрежный (Красноглинский район), разрабатывается проект реконструкции стадиона "Заря" на ул. Мориса Тореза, предусматривающий также строительство ФОК.

- Сколько денег заложено в городском бюджете на переселение самарцев из аварийного жилья и на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?

- Примерно 2,4 млрд рублей и около 400 млн рублей соответственно.

- А как город участвует в нацпроекте по оздоровлению Волги?

- В нынешнем июле получено разрешение на ввод реконструированной системы УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях. Работы стоимостью более 90 млн рублей выполнялись в соответствии с муниципальной программой "Оздоровление Волги".

- Расскажите о привлечении частных инвестиций для развития городской инфраструктуры.

- Мы используем для этого механизм муниципально-частного партнерства (МЧП). С 2019 года реализуется концессионное соглашение с компанией "Самарские коммунальные системы" (СКС) сроком на 28 лет. В концессию ей передано более 30 тысяч муниципальных объектов и 84 земельных участка. Вложения СКС в создание и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения составят более 17 млрд рублей. Причем многие из этих мероприятий вписываются в нацпроект "Экология" и госпрограммы "Оздоровление Волги" и "Чистая вода".

Кроме того, совместно с областным правительством сейчас разрабатываются проекты по строительству шести общеобразовательных учреждений на 4,6 тыс. учебных мест. Земельные участки в микрорайонах "Крутые ключи" и "Волгарь" уже переданы в региональную собственность для заключения концессионных соглашений.

В рамках инвестиционного меморандума, заключенного между правительством Самарской области и Администрацией городского округа Самара, ООО "Рубин" реализует второй этап инвестпроекта по реновации квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы, проспекта Кирова в Кировском районе. Предусматривается, в частности, возведение второй очереди ТРК "Вива Лэнд" и нового здания администрации данного района. Планируемый объем частных инвестиций составляет более 6 млрд рублей.

Отмечу также, что в городе создана довольно эффективная система управления МЧП-проектами, обеспечивающая межведомственное взаимодействие при рассмотрении планируемых и реализации запущенных инвестпроектов.

- На территории бывшего завода им. Масленникова предполагается создание целого микрорайона с полным набором социальных объектов. Как в этом проекте будет участвовать муниципалитет?

- Ситуация осложнена тем, что территория там приватизирована еще в 1990-е годы. Так что, у города свободных площадок для строительства соцобъектов (в частности, детских садов и школ), к сожалению, нет. Все они имеют те или иные обременения. Ведутся переговоры с собственниками, которые заинтересованы в строительстве подобных объектов, поскольку это повышает привлекательность территории.

- Какова сейчас ситуация со строительством крематория?

- Он очень нужен для города и области. Сначала была выбрана площадка на территории кладбища "Рубежное", но против выступили люди, проживающие рядом, поэтому отказались от этой площадки. Сейчас для крематория рассматривается локация за чертой Самары — в районе села Хорошенькое. Надеюсь, что он будет построен.

- Говорят, что умереть сейчас стоит очень дорого.

- Правила в этой сфере регулируются 8 ФЗ. В пределах наших полномочий мы можем предоставить каждому умершему бесплатное место и гарантированный перечень услуг по захоронению от муниципального предприятия "Спецкомбинат ритуальных услуг". Причем тем, кто не сможет оплатить эти услуги, они будут оказаны бесплатно.

- Как обстоят дела с проектом умных остановок общественного транспорта?

- С этой инициативой выступала компания "Ростелеком", которая просила передать ей в долгосрочную аренду или в концессию примерно 350 остановочных павильонов. И мы пошли ей навстречу, но дальше намерений дело не пошло. Тем не менее умные остановки в Самаре обязательно появятся — мы ищем инвестора.

Речь идет об остановках, оснащенных табло и Wi-Fi, где люди — в ожидании городского транспорта — смогут получить информацию о времени его прибытия, подзарядить мобильный телефон и ознакомиться с актуальными городскими событиями.

- Как сейчас выживает городской общепит?

- Численность предприятий, работающих в этой сфере, сохраняется, но возникает кадровый дефицит: люди не готовы мириться с сокращением клиентского потока и другими ковидными ограничениями. Они переходят на другую работу и потом уже не возвращаются.

- Город может как-то помочь?

- Грантовая поддержка оказывается всем субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Самары. Речь идет о компенсации процентной ставки по кредитам свыше 500 тысяч рублей, полученным в кредитных организациях не ранее 1 января 2019 года. На эти цели в бюджете городского округа Самара заложено около 16 млн рублей, максимальная сумма гранта составляет 300 тысяч рублей. А для тех из них, кто занят в наиболее пострадавших отраслях, мы еще обнулили на четвертый квартал 2021 года земельный налог.

- Туризм тоже отнесен к "наиболее пострадавшим отраслям"?

- Да, но в туризме ситуация получше: по нашим расчетам, в сравнении с прошлым годом число туристов, посетивших Самару, увеличится процентов на 20 и приблизится к 800 тыс. человек. В период пандемии зарубежный турпоток упал, что позволило нам результативно развернуть свои программы в ряде российских городов, охватив прежде всего Приволжский федеральный округ.

По итогам первых 9 месяцев 2021 г., больше всего туристов прибыло в Самару из Оренбургской области — 83,4 тыс. человек (рост почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года), Москвы — 70,8 тыс. (+8,3%), Татарстана — почти 40 тыс. (+7,4%) и Ульяновской области — 38,8 тыс. (+51,2%). Почти вдвое вырос турпоток из Санкт-Петербурга, а вот из Краснодарского края, Свердловской области и Башкортостана к нам приехало немного меньше людей, чем в 2020 году.

- Стратегия социально-экономического развития Самары была принята еще в 2013 году. Разрабатывается ли новая?

- В свое время она была признана лучшей городской стратегией, победив на общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" (2014 г.). Но за прошедшие годы произошли значительные изменения в законодательстве и в рамках нацпроектов были поставлены новые стратегические задачи. Значительные коррективы внесли также пандемия коронавируса, а также начавшаяся тотальная цифровизация экономики.

В настоящее время администрация города ведет корректировку Стратегии-2025 с привлечением ученых Самарского университета и экспертов из других ведущих вузов города. Для общественного обсуждения этого документа в "Точке кипения" университета проводятся открытые стратегические сессии. Создан интернет-портал "Стратегия Самары" (www.2025samara.ru), где жители города могут высказать свои мнения и оценки, а также внести предложения по его развитию. У каждого есть возможность стать автором позитивных перемен.