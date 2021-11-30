В Тольятти упавшие от сильного ветра деревья повредили несколько автомобилей

Ночью 30 ноября спасатели Центра гражданской защиты Тольятти" неоднократно выезжали на вызовы из-за непогоды. Об этом сообщил директор центра Андрей Дербенев.

В Тольятти от сильного ветра падали деревья. На Приморском бульваре в результате было повреждено несколько автомобилей.

"Днем порывы ветра будут такими же сильными и могут достигать 20 м/с, — предупреждает Андрей Дербенев. — Автомобилистам настоятельно рекомендуется не парковать транспорт рядом с деревьями и быть внимательными на дорогах".