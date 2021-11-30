Двух полицейских задержали за взяточничество в Самарской области

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В Новокуйбышевске сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении полицейских. Им вменяют покушение на получение взятки и посредничество в этом.