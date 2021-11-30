В Самарской области подведут бизнес-итоги года на "Форуме без границ"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал традиционный итоговый бизнес-форум. Он пройдет с 6 по 14 декабря на площадке регионального центра "Мой бизнес". В этом году мероприятие состоится под названием "Форум без границ". Организаторами выступают областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".
Форум состоится в рамках реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Сегодня в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова создаются благоприятные условия для развития предпринимателей и самозанятых: для них запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, регулярно проводятся бизнес-мероприятия и встречи, на которых обсуждаются последние тренды в предпринимательстве.
Несмотря на ограничения, связанные в первую очередь с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, лейтмотивом 2021 года для бизнеса стала тема их преодоления: поиск альтернативных способов взаимодействия с аудиторией и потребителями, диверсификация деятельности в новых реалиях, разработка механизмов взаимодействия с партнерами и государственными органами для дальнейшего развития предприятий и формирования устойчивой деловой среды.
Подвести итоги работы в 2021 году, сделать выводы, а также обсудить прогнозы и планы на предстоящий 2022 год смогут участники регионального форума. Традиционно мероприятие станет площадкой для общения и обмена опытом, идеями с коллегами, клиентами, партнерами по бизнесу и представителями органов власти.
"Ежегодный форум — это одна из площадок для прямого диалога власти и бизнеса. Мы подводим итоги года, строим планы, обсуждаем те сложности, с которыми пришлось столкнуться, и новые условия работы, к которым бизнесу необходимо адаптироваться, — рассказал Дмитрий Богданов. — В этом году мы запланировали насыщенную программу, а значит, предприниматели смогут почерпнуть для себя много полезной информации, пообщаться с опытными коллегами, обменяться эффективными кейсами. Приглашаю всех представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых регистрироваться и принимать активное участие в "Форуме без границ".
Итоговое бизнес-событие 2021 года пройдет в гибридном формате, то есть объединит в себе онлайн- и офлайн-режимы работы секций и панельных дискуссий.
Еще одной особенностью деловой программы станет то, что мероприятия пройдут одновременно в шести городах Самарской области. А значит, предпринимателям, которые развивают свое дело в отдаленных районах и городских округах региона, будет гораздо проще принять участие в событии.
Организаторы форума подготовили и новые — интерактивные — форматы мероприятий: деловые игры, public talk и многое другое. Гостей ждет насыщенная по тематике программа: глобальные тренды, туризм и Travel-маркетинг, финансы, экспорт, самозанятость, креативные кластеры.
В качестве спикеров на форум приглашены федеральные и региональные эксперты, эффективно применяющие инновационные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками своими наработками, проведут мастер-классы и помогут прокачать наиболее актуальные в сегодняшних реалиях бизнес-компетенции.
Для самых активных гостей форума организаторы предусмотрели множество сюрпризов и полезных призов. Например, среди участников-самозанятых будет разыграна одна из востребованных услуг от центра "Мой бизнес" — "Бизнес-кейс 2.0". А каждый подключившийся к форуму в формате онлайн получит в подарок полезную книгу по предпринимательству.
Пройти регистрацию можно по ссылке.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html