16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Этичные хакеры устроили "катастрофу" в виртуальном городе-государстве Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в "Сколково" 5-8 декабря Александр Лаптев: "Проект бюджета подтверждает намерения руководства области поддерживать инвестпроекты" Самарский минтранс возьмет под контроль работу такси Гендиректором Корпорации развития стал глава АПИ Сергей Никитин

Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области подведут бизнес-итоги года на "Форуме без границ"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал традиционный итоговый бизнес-форум. Он пройдет с 6 по 14 декабря на площадке регионального центра "Мой бизнес". В этом году мероприятие состоится под названием "Форум без границ". Организаторами выступают областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес".

Форум состоится в рамках реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Сегодня в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова создаются благоприятные условия для развития предпринимателей и самозанятых: для них запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, регулярно проводятся бизнес-мероприятия и встречи, на которых обсуждаются последние тренды в предпринимательстве.

Несмотря на ограничения, связанные в первую очередь с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, лейтмотивом 2021 года для бизнеса стала тема их преодоления: поиск альтернативных способов взаимодействия с аудиторией и потребителями, диверсификация деятельности в новых реалиях, разработка механизмов взаимодействия с партнерами и государственными органами для дальнейшего развития предприятий и формирования устойчивой деловой среды.

Подвести итоги работы в 2021 году, сделать выводы, а также обсудить прогнозы и планы на предстоящий 2022 год смогут участники регионального форума. Традиционно мероприятие станет площадкой для общения и обмена опытом, идеями с коллегами, клиентами, партнерами по бизнесу и представителями органов власти.

"Ежегодный форум — это одна из площадок для прямого диалога власти и бизнеса. Мы подводим итоги года, строим планы, обсуждаем те сложности, с которыми пришлось столкнуться, и новые условия работы, к которым бизнесу необходимо адаптироваться, — рассказал Дмитрий Богданов. — В этом году мы запланировали насыщенную программу, а значит, предприниматели смогут почерпнуть для себя много полезной информации, пообщаться с опытными коллегами, обменяться эффективными кейсами. Приглашаю всех представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых регистрироваться и принимать активное участие в "Форуме без границ".

Итоговое бизнес-событие 2021 года пройдет в гибридном формате, то есть объединит в себе онлайн- и офлайн-режимы работы секций и панельных дискуссий.

Еще одной особенностью деловой программы станет то, что мероприятия пройдут одновременно в шести городах Самарской области. А значит, предпринимателям, которые развивают свое дело в отдаленных районах и городских округах региона, будет гораздо проще принять участие в событии.

Организаторы форума подготовили и новые — интерактивные — форматы мероприятий: деловые игры, public talk и многое другое. Гостей ждет насыщенная по тематике программа: глобальные тренды, туризм и Travel-маркетинг, финансы, экспорт, самозанятость, креативные кластеры.

В качестве спикеров на форум приглашены федеральные и региональные эксперты, эффективно применяющие инновационные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками своими наработками, проведут мастер-классы и помогут прокачать наиболее актуальные в сегодняшних реалиях бизнес-компетенции.

Для самых активных гостей форума организаторы предусмотрели множество сюрпризов и полезных призов. Например, среди участников-самозанятых будет разыграна одна из востребованных услуг от центра "Мой бизнес" — "Бизнес-кейс 2.0". А каждый подключившийся к форуму в формате онлайн получит в подарок полезную книгу по предпринимательству.

Пройти регистрацию можно по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5