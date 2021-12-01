В Самаре пройдет Всероссийский правовой диктант

С 3 по 12 декабря пройдет V Всероссийский правовой диктант. Принять участие в нем могут все желающие от 14 лет. После теста каждый участник получит сертификат.
По итогам правового диктанта 2020 г. Самарская область вошла в число наиболее активных регионов в проверке юридических знаний.
В этом году в условиях напряженной эпидемиологической ситуации диктант проводится в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.
В Ассоциации юристов России отмечают, что в 2021 г. диктант впервые будет переведен на английский, китайский и португальский языки. Также участникам будут доступны "Базовый" и "Профессиональный" варианты теста. Появятся и новые форматы. Например, видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.
Диктант будет состоять из 40 вопросов, на ответы дадут 60 минут. Тематика вопросов: Конституция РФ, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.
"Сегодня вопросы повышения юридической грамотности актуальны как никогда. В мае 2021 года президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. В документе отмечается, что "развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод". Проект Ассоциации юристов России — Всероссийский правовой диктант — помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дает возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний. А результаты позволят понять, в каких областях мы, профессиональные юристы, должны совершенствовать свою работу, активнее доносить действующие нормы права до широкой общественности", — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Напомним, что первый диктант прошел в 2017 г., в нем участвовали более 55 тысяч человек. В 2020 г. участниками диктанта стали 507 174 гражданина, проживающих в России и за рубежом. Диктант написали во всех субъектах РФ, а также россияне из 175 стран. Среди них: Украина, Абхазия, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Албания, Австралия, Белоруссия, Германия, Туркмения, Австрия.
Организаторами правового диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация "Деловая Россия", партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и другие.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!