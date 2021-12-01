В Самаре пройдет Всероссийский правовой диктант

С 3 по 12 декабря пройдет V Всероссийский правовой диктант. Принять участие в нем могут все желающие от 14 лет. После теста каждый участник получит сертификат.

По итогам правового диктанта 2020 г. Самарская область вошла в число наиболее активных регионов в проверке юридических знаний.

В этом году в условиях напряженной эпидемиологической ситуации диктант проводится в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.

В Ассоциации юристов России отмечают, что в 2021 г. диктант впервые будет переведен на английский, китайский и португальский языки. Также участникам будут доступны "Базовый" и "Профессиональный" варианты теста. Появятся и новые форматы. Например, видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, на ответы дадут 60 минут. Тематика вопросов: Конституция РФ, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.

"Сегодня вопросы повышения юридической грамотности актуальны как никогда. В мае 2021 года президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. В документе отмечается, что "развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод". Проект Ассоциации юристов России — Всероссийский правовой диктант — помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дает возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний. А результаты позволят понять, в каких областях мы, профессиональные юристы, должны совершенствовать свою работу, активнее доносить действующие нормы права до широкой общественности", — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Напомним, что первый диктант прошел в 2017 г., в нем участвовали более 55 тысяч человек. В 2020 г. участниками диктанта стали 507 174 гражданина, проживающих в России и за рубежом. Диктант написали во всех субъектах РФ, а также россияне из 175 стран. Среди них: Украина, Абхазия, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Албания, Австралия, Белоруссия, Германия, Туркмения, Австрия.

Организаторами правового диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация "Деловая Россия", партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в РФ, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и другие.