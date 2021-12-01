Прокуратура Самары проверит работу городских властей по борьбе с гололедом

Прокуратура Самары по поручению прокурора области Сергея Берижицкого во вторник, 30 ноября, начала проверку причин и обстоятельств, повлекших возникновение ДТП и травмирование граждан на обледенелых дорогах и тротуарах города.

Результатами надзорных мероприятий стало выявление фактов нарушения действующего законодательства о безопасности дорожного движения.

В среду, 1 декабря, прокурор города Артем Ярыгин направил представления об устранении нарушений федерального законодательства и недопущения их впредь главе Самары Елене Лапушкиной, руководителям МП "Благоустройство" и ООО "Кедр-1".

По указанию городской прокуратуры ОГИБДД УМВД России по г. Самаре инициированы проверки в отношении подрядных организаций, участвующих в содержании объектов городского хозяйства. Результатом проверки станет возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ.

Привлечение виновных лиц к административной ответственности поставлено на контроль прокурором Самары. Проводится проверка фактов травмирования граждан в условиях гололеда.

Отметим, 30 ноября в Самаре из-за гололеда пострадали жители города, возникло множество ДТП и травм при падении.