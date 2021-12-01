Прокуратура Самары проверит работу городских властей по борьбе с гололедом

Прокуратура Самары по поручению прокурора области Сергея Берижицкого во вторник, 30 ноября, начала проверку причин и обстоятельств, повлекших возникновение ДТП и травмирование граждан на обледенелых дорогах и тротуарах города.
Результатами надзорных мероприятий стало выявление фактов нарушения действующего законодательства о безопасности дорожного движения.
В среду, 1 декабря, прокурор города Артем Ярыгин направил представления об устранении нарушений федерального законодательства и недопущения их впредь главе Самары Елене Лапушкиной, руководителям МП "Благоустройство" и ООО "Кедр-1".
По указанию городской прокуратуры ОГИБДД УМВД России по г. Самаре инициированы проверки в отношении подрядных организаций, участвующих в содержании объектов городского хозяйства. Результатом проверки станет возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ.
Привлечение виновных лиц к административной ответственности поставлено на контроль прокурором Самары. Проводится проверка фактов травмирования граждан в условиях гололеда.
Отметим, 30 ноября в Самаре из-за гололеда пострадали жители города, возникло множество ДТП и травм при падении.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!