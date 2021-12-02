В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро

В Ленинском районе Самары для строительства метро изымут земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости. Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд самарской области опубликовано 2 декабря на сайте горадминистрации.

Региональный минстрой приступил к выявлению лиц, чьи земли подлежат изъятию и опубликовал перечень кадастровых номеров, состоящий из 9 позиций. В большинстве случаев речь идет о небольших участках от 3 до 43 кв метров (на пересечении ул. Самарской и ул. Ярмарочной), на которых, согласно данным Публичной кадастровой палаты, находятся киоски или мини-павильоны.

Кроме того, в перечень вошли жилые дома с приусадебными участками, расположенные на ул. Самарской, 186 и 188.

В сообщении отмечается, что заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии, а также подать заявление об учете прав на участки и объекты недвижимости в министерство строительства (ул. Самарская, 146а, каб. 208, с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в течение 60 дней со дня опубликования информации. Также в этот срок можно ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию в минстрое.

"Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты принадлежат на иных правах и права которых на участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРП, в течение 60 дней с момента публикации могут подать заявление об учете своих прав (обременений прав) на участки и (или) — объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса", — сказано в документе.