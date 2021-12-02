В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро

В Ленинском районе Самары для строительства метро изымут земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости. Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд самарской области опубликовано 2 декабря на сайте горадминистрации.
Региональный минстрой приступил к выявлению лиц, чьи земли подлежат изъятию и опубликовал перечень кадастровых номеров, состоящий из 9 позиций. В большинстве случаев речь идет о небольших участках от 3 до 43 кв метров (на пересечении ул. Самарской и ул. Ярмарочной), на которых, согласно данным Публичной кадастровой палаты, находятся киоски или мини-павильоны.
Кроме того, в перечень вошли жилые дома с приусадебными участками, расположенные на ул. Самарской, 186 и 188.
В сообщении отмечается, что заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии, а также подать заявление об учете прав на участки и объекты недвижимости в министерство строительства (ул. Самарская, 146а, каб. 208, с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в течение 60 дней со дня опубликования информации. Также в этот срок можно ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию в минстрое.
"Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты принадлежат на иных правах и права которых на участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРП, в течение 60 дней с момента публикации могут подать заявление об учете своих прав (обременений прав) на участки и (или) — объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса", — сказано в документе.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!