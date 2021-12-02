В самарском метро выпустили на линию капитально отремонтированный поезд

В четверг, 2 декабря, в Самарском метрополитене на линию вышел поезд, состоящий из четырех капитального отремонтированных вагонов с продленным на 15 лет сроком эксплуатации.

"Задачу дополнительно закупить вагоны и привести в порядок те, которые выработали свой ресурс, перед Чемпионатом мира по футболу поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. План был сверстан на годы вперед. Сейчас метрополитен располагает 50-ю вагонами, из которых 21 — новый и капитально отремонтированный подвижной состав. В части этой техники мы вошли в длительный безремонтный цикл благодаря принятым мерам", — подчеркнул первый вице-мэр Владимир Василенко.

У нового поезда наружный "волжский" дизайн — изображение "Ладьи" и волн. Внутренняя отделка салонов выполнена с использованием трудногорючих материалов. Помимо этого, для повышения уровня безопасности в каждом вагоне смонтированы видеокамеры, а в кабине машиниста — монитор для контроля за ситуацией и оперативного реагирования в случае необходимости. Таких возможностей в старых поездах не было.

Изменился облик и других внутрисалонных элементов — поручней, обшивки, сидений, которые теперь с антивандальным покрытием. Но, как отмечают специалисты, проверять их на прочность не стоит. Любая попытка порчи будет зафиксирована на видео, которое хранится 15 дней.

Гармоничный интерьер дополняет более яркое освещение. Светильники светодиодные, что особенно важно для слабовидящих граждан. К тому же в соответствии с требованиями законодательства для удобства поездок людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов-колясочников) предусмотрены специальные места в головных вагонах.

Результатом модернизации стало улучшение всех технических характеристик. Вагоны снабжены надежной автоматической системой пожаротушения. Пневматическое оборудование, стояночные тормоза, воздухораспределители полностью заменены. Установлены межвагонные предохранительные устройства для предотвращения случаев падения пассажиров между вагонами состава.

В дальнейшем планируется внести коррективы и в график движения поездов.