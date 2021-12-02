В самарском метро выпустили на линию капитально отремонтированный поезд

В четверг, 2 декабря, в Самарском метрополитене на линию вышел поезд, состоящий из четырех капитального отремонтированных вагонов с продленным на 15 лет сроком эксплуатации.
"Задачу дополнительно закупить вагоны и привести в порядок те, которые выработали свой ресурс, перед Чемпионатом мира по футболу поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. План был сверстан на годы вперед. Сейчас метрополитен располагает 50-ю вагонами, из которых 21 — новый и капитально отремонтированный подвижной состав. В части этой техники мы вошли в длительный безремонтный цикл благодаря принятым мерам", — подчеркнул первый вице-мэр Владимир Василенко.
У нового поезда наружный "волжский" дизайн — изображение "Ладьи" и волн. Внутренняя отделка салонов выполнена с использованием трудногорючих материалов. Помимо этого, для повышения уровня безопасности в каждом вагоне смонтированы видеокамеры, а в кабине машиниста — монитор для контроля за ситуацией и оперативного реагирования в случае необходимости. Таких возможностей в старых поездах не было.
Изменился облик и других внутрисалонных элементов — поручней, обшивки, сидений, которые теперь с антивандальным покрытием. Но, как отмечают специалисты, проверять их на прочность не стоит. Любая попытка порчи будет зафиксирована на видео, которое хранится 15 дней.
Гармоничный интерьер дополняет более яркое освещение. Светильники светодиодные, что особенно важно для слабовидящих граждан. К тому же в соответствии с требованиями законодательства для удобства поездок людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов-колясочников) предусмотрены специальные места в головных вагонах.
Результатом модернизации стало улучшение всех технических характеристик. Вагоны снабжены надежной автоматической системой пожаротушения. Пневматическое оборудование, стояночные тормоза, воздухораспределители полностью заменены. Установлены межвагонные предохранительные устройства для предотвращения случаев падения пассажиров между вагонами состава.
В дальнейшем планируется внести коррективы и в график движения поездов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!