В Новокуйбышевске прошел день консультаций для кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Самарской области с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм провело День консультаций для кадастровых инженеров Новокуйбышевска. На встрече обсудили новеллы законодательства, требования к документам и технические возможности при их подаче в регистрирующий орган.

Как рассказали в Управлении Росреестра, удовлетворенность граждан государственными услугами связана в том числе с работой кадастровых инженеров. Плохо подготовленный межевой или технический план влечет за собой приостановление и отказ в регистрации права и кадастрового учета.

"Иногда заявителю приходится обращаться в Управление Росреестра за разъяснениями по ошибкам, допущенным кадастровым инженером, но таких ситуаций не должно быть, — считает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. — Человеку сложно понять, что нужно исправить, ведь он не обладает специальными знаниями, которыми обладают кадастровые инженеры. Мы стремимся к тому, чтобы меньше было ситуаций, когда гражданам приходилось бы обращаться в Управление (и тем более с жалобами), поэтому регулярно проводим мероприятия для представителей профессионального сообщества".

Татьяна Титова подчеркнула, что взаимодействие Управления Росреестра с участниками рынка недвижимости позволяет Самарской области занимать высокие позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Так, удовлетворенность заявителей качеством оказываемых услуг по кадастровому учету и регистрации прав в Самарской области составляет 98%.

За третий квартал 2021 года Управление Росреестра провело три обучающих и консультационных мероприятия для кадастровых инженеров, основной темой которых стали изменения в законодательстве, предусматривающие право кадастрового инженера подавать документы от имени заявителя в электронном виде.

Стоит отметить, что в Новокуйбышевске некоторые кадастровые инженеры уже успешно опробовали новые возможности и убедились в скорости и удобстве регистрации недвижимости при подаче документов в электронном виде. Вместе с тем по отдельным категориям заявлений остались вопросы, которые были озвучены на встрече с представителями Управления Росреестра по Самарской области.

Заместитель начальника Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра по Самарской области Елена Авдонина рассказала, как работать со сложными запросами заявителей. Она также обратила внимание на то, что в заявлении необходимо указывать адрес электронной почты заявителя, потому что именно собственнику должна приходить выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая внесение в ЕГРН соответствующих сведений.

"Востребованность цифровых сервисов постоянно растет, в том числе потому что они существенно упрощают для граждан получение услуг Росреестра. Мы рассчитываем, что кадастровые инженеры Новокуйбышевска будут еще более активно использовать электронные сервисы Росреестра. Кроме того, наше с ними взаимодействие направлено на то, чтобы заявители (которые обращаются к услугам кадастрового инженера) регистрировали право собственности и ставили объекты на кадастровый учет без приостановлений и отказов", — подчеркивает заместитель начальника Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра по Самарской области Елена Авдонина.