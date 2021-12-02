Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю девушку

В Самаре разыскали пропавшую 15-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Заявление об исчезновении поступило правоохранителям 30 ноября. Полицейские предположили, что причиной ухода подростка из дома мог послужить конфликт.
Как выяснили оперативники, семья недавно переехала в Самару из Чапаевска, поэтому искать девушку решили там. Оказалось, что несовершеннолетняя добралась до Чапаевска на электричке, ночевала в заброшенном доме, а потом отправилась к подруге.
Сейчас девушка уже дома.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.