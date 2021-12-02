Полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю девушку

В Самаре разыскали пропавшую 15-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Заявление об исчезновении поступило правоохранителям 30 ноября. Полицейские предположили, что причиной ухода подростка из дома мог послужить конфликт.

Как выяснили оперативники, семья недавно переехала в Самару из Чапаевска, поэтому искать девушку решили там. Оказалось, что несовершеннолетняя добралась до Чапаевска на электричке, ночевала в заброшенном доме, а потом отправилась к подруге.

Сейчас девушка уже дома.