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Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 декабря, губернатор Дмитрий Азаров, находясь в рабочей командировке в Москве, в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросу развития Самарско-Тольяттинской агломерации. В нем приняли участие главы муниципалитетов и члены правительства Самарской области.

"Агломерации служат эффективным инструментом социально-экономического роста регионов, конкурентоспособных на мировой арене. Их опережающее развитие - одно из ключевых направлений Стратегии пространственного развития РФ. Самарско-Тольяттинская агломерация дает нам огромный, еще не раскрытый потенциал опережающего развития нашего региона. Ключевые вопросы - градостроительная деятельность и развитие транспорта. Это основные блоки вопросов, которые надо определить", - отметил губернатор, открывая совещание.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что сегодня есть несколько ключевых проектов, которые будут способствовать развитию агломерации. Это, прежде всего, строящийся мост через Волгу и трасса в районе Тольятти, входящие в транснациональный коридор Европа - Западный Китай. Мост обеспечит движение транспорта в обход плотины Жигулевской ГЭС, разгрузит существующие дороги от транзитного потока, улучшит транспортную связанность Самарской области с другими регионами России и странами.

Другой важнейший транспортный проект СТА - ускоренное железнодорожное сообщение по маршруту Новокуйбышевск (Липяги) - Самара - Аэропорт Курумоч - Тольятти. Проект включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД". Сейчас проектируются транспортно-пересадочные узлы.

В планы развития СТА также входят создание уникального международного межвузовского кампуса, строительство магистрали "Центральная" в Самаре и логистических центров, реновация Сызранского речного порта, развитие туризма и туристской инфраструктуры, оздоровление Волги.

В рамках совещания были рассмотрены основные вопросы текущей реализации концепции СТА и обозначены планы дальнейшей работы. "Многое уже сделано в подготовительном плане. Очевидно, что сегодня у нас есть все, чтобы двигаться по намеченному курсу. Наша цель - ускорение агломерационных процессов", - сказал Дмитрий Азаров.

Самарско-Тольяттинская агломерация (СТА) - крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. В ее состав входят восемь городских округов и девять муниципальных районов. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. СТА имеет выгодное транспортно-географическое положение и высокую интенсивность экономических связей.

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