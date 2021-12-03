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Общество

Акция "Экостройресурса" помогла сотням животных

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре полных "Газели" кормов, ветпрепаратов и товаров по уходу за животными собрал региональный оператор по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" в ходе акции "Рука помощи", в которой приняли участие тысячи жителей региона.

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСтройРесурс"

В круглосуточном стационаре "ФлагманВет" на Красноармейской, 6А "ставят на лапы" самых тяжелых пациентов. Здесь живет и проходит реабилитацию больше 100 животных. Есть и так называемые "спинальники": кошка и восемь собак.

Пирата привезли ветврачам стационара из Нефтегорска. "Добрый человек" одним выстрелом перебил позвоночник и лишил собаку возможности ходить. Специально для пса купили что-то вроде инвалидной коляски. Теперь он в состоянии полноценно гулять. Задние лапы на колесиках, передними же собака семенит по асфальту.

"Ежедневно к нам поступает больше 100 звонков со всей области. Здесь сбили, там подстрелили. Люди и сами привозят раненых животных. В стационаре мы их лечим, реабилитируем, стерилизуем. Поток животных очень большой. Всего по трём адресам у нас 900 четвероногих пациентов. За неделю только одни кошки съедают больше 130 кг корма. Это колоссальные траты, и мы очень благодарны всем жителям Самары и компании "ЭкоСтройРесурс", которая привезла целую машину необходимых вещей для животных", — поблагодарила от имени "ФлагманВет" администратор реабилитационного центра Нафиса Хакимова.

Сбор заявок на участие в акции "Рука помощи" проходил с 8 по 21 ноября. В течение двух недель жители Самары могли принести корма, товары для животных, ветеринарные препараты, вещи и тряпки на подстилки для собак и кошек. Все необходимое для приютов принимали и в главном офисе компании на Сердобской, 8.

Откликнулись на акцию не только сотрудники регоператора. Поступило около 60 заявок от образовательных учреждений, коммерческих организаций, детских клубов. В итоге благотворительными наборами загрузили целых четыре "Газели".

"Набрали столько всего, что смогли помочь трем приютам для бездомных животных: Самарской региональной общественной организации "РИА Центр" в Тольятти и двум приютам в Самаре — "Участие" и "ФлагманВет", — рассказала ведущий специалист отдела экологического просвещения "ЭкоСтройРесурс" Елена Жменева.

"Две заполненных доверху "Газели" — такое количество помощи нам не поступало еще никогда, — поделилась впечатлениями волонтер приюта для животных "Участие" Татьяна Новикова. — ЭкоСтройРесурс буквально завалил наши помещения кормами и вещами. В ближайшие месяцы мы будем спокойны за своих питомцев — все будут сыты и в тепле".

В самарском приюте "Участие" постоянно проживает более 300 собак и 50 кошек. Каждый день требуется порядка 120 кг корма. У волонтеров приюта бывают и дни отчаяния, когда кормить практически нечем. "Участие" живет на пожертвования неравнодушных граждан. Других источников помощи нет.

"Сегодня приюты находятся без какой-либо финансовой поддержки. Они существуют за счет добродушных жителей региона. ЭкоСтройРесурс, как социально ответственная компания, постарался объединить своей акцией всех неравнодушных, — сказала руководитель экологического управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Екатерина Луценко. — Мы привлекли людей, выделили спецтехнику и две недели собирали по городу благотворительную помощь. Сами сотрудники тоже закупали корма и складывали их в стационарные накопители в главном офисе компании".

"Такую благотворительную помощь мы оказываем не в первый раз. В прошлом году коллектив компании уже участвовал в сборе кормов для приюта "Участие". Тогда мы собрали больше 400 кг сухого корма. И для себя решили поддерживать приют ежегодно. А в этом году мы смогли помочь сразу трем приютам", — рассказала руководитель правового управления ООО ЭкоСтройРесурс Татьяна Шаронова.

Благотворительная акция "Рука помощи" получила невероятный отклик жителей региона. Совместными усилиями удалось обеспечить кормом и теплыми вещами 1325 животных Самарской области.

Гид потребителя

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