Акция "Экостройресурса" помогла сотням животных

Четыре полных "Газели" кормов, ветпрепаратов и товаров по уходу за животными собрал региональный оператор по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" в ходе акции "Рука помощи", в которой приняли участие тысячи жителей региона.
В круглосуточном стационаре "ФлагманВет" на Красноармейской, 6А "ставят на лапы" самых тяжелых пациентов. Здесь живет и проходит реабилитацию больше 100 животных. Есть и так называемые "спинальники": кошка и восемь собак.
Пирата привезли ветврачам стационара из Нефтегорска. "Добрый человек" одним выстрелом перебил позвоночник и лишил собаку возможности ходить. Специально для пса купили что-то вроде инвалидной коляски. Теперь он в состоянии полноценно гулять. Задние лапы на колесиках, передними же собака семенит по асфальту.
"Ежедневно к нам поступает больше 100 звонков со всей области. Здесь сбили, там подстрелили. Люди и сами привозят раненых животных. В стационаре мы их лечим, реабилитируем, стерилизуем. Поток животных очень большой. Всего по трём адресам у нас 900 четвероногих пациентов. За неделю только одни кошки съедают больше 130 кг корма. Это колоссальные траты, и мы очень благодарны всем жителям Самары и компании "ЭкоСтройРесурс", которая привезла целую машину необходимых вещей для животных", — поблагодарила от имени "ФлагманВет" администратор реабилитационного центра Нафиса Хакимова.
Сбор заявок на участие в акции "Рука помощи" проходил с 8 по 21 ноября. В течение двух недель жители Самары могли принести корма, товары для животных, ветеринарные препараты, вещи и тряпки на подстилки для собак и кошек. Все необходимое для приютов принимали и в главном офисе компании на Сердобской, 8.
Откликнулись на акцию не только сотрудники регоператора. Поступило около 60 заявок от образовательных учреждений, коммерческих организаций, детских клубов. В итоге благотворительными наборами загрузили целых четыре "Газели".
"Набрали столько всего, что смогли помочь трем приютам для бездомных животных: Самарской региональной общественной организации "РИА Центр" в Тольятти и двум приютам в Самаре — "Участие" и "ФлагманВет", — рассказала ведущий специалист отдела экологического просвещения "ЭкоСтройРесурс" Елена Жменева.
"Две заполненных доверху "Газели" — такое количество помощи нам не поступало еще никогда, — поделилась впечатлениями волонтер приюта для животных "Участие" Татьяна Новикова. — ЭкоСтройРесурс буквально завалил наши помещения кормами и вещами. В ближайшие месяцы мы будем спокойны за своих питомцев — все будут сыты и в тепле".
В самарском приюте "Участие" постоянно проживает более 300 собак и 50 кошек. Каждый день требуется порядка 120 кг корма. У волонтеров приюта бывают и дни отчаяния, когда кормить практически нечем. "Участие" живет на пожертвования неравнодушных граждан. Других источников помощи нет.
"Сегодня приюты находятся без какой-либо финансовой поддержки. Они существуют за счет добродушных жителей региона. ЭкоСтройРесурс, как социально ответственная компания, постарался объединить своей акцией всех неравнодушных, — сказала руководитель экологического управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Екатерина Луценко. — Мы привлекли людей, выделили спецтехнику и две недели собирали по городу благотворительную помощь. Сами сотрудники тоже закупали корма и складывали их в стационарные накопители в главном офисе компании".
"Такую благотворительную помощь мы оказываем не в первый раз. В прошлом году коллектив компании уже участвовал в сборе кормов для приюта "Участие". Тогда мы собрали больше 400 кг сухого корма. И для себя решили поддерживать приют ежегодно. А в этом году мы смогли помочь сразу трем приютам", — рассказала руководитель правового управления ООО ЭкоСтройРесурс Татьяна Шаронова.
Благотворительная акция "Рука помощи" получила невероятный отклик жителей региона. Совместными усилиями удалось обеспечить кормом и теплыми вещами 1325 животных Самарской области.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!