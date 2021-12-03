В ОЭЗ "Тольятти" построят еще одно предприятие

3 декабря состоялось заседание экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Специалистам была представлена заявка потенциального резидента инвестиционной площадки, проект которого оценивается в 600 млн рублей.

Информацию о появлении очередного инвестпроекта на территории Тольятти озвучил накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на пресс-конференции ТАСС в Москве.

"Подходит к завершению строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ Тольятти, и этот реализуемый совместно с Российскими железными дорогами инвестиционный проект создает предпосылки для строительства крупного логистического металлургического центра вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Один проект тянул за собой другой, а появление железнодорожной ветки создаст условия для размещения новых крупнотоннажных производств. Такая цепочка инвестпроектов, над которыми мы работаем по всем направлениям, предопределяет интенсивное развитие Тольятти", — отметил глава региона.

Создание сервисного металлоцентра в ОЭЗ планируется для нужд строительной, хозяйственно-бытовой и автомобильной промышленности. Для этих целей на территории инвестплощадки предполагается построить комплекс площадью 4,5 тыс. кв. метров. В перспективе объем выпуска продукции предприятия должен достигнуть 130 тыс. тонн в год. Новое производство, на котором будет создано 45 дополнительных рабочих мест, планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

После презентации проекта экспертный совет одобрил заявку нового резидента.

"Современное предприятие нового резидента с передовыми технологиями позволит увеличить уровень локализации российской стали в автокомпонентном производстве до 50% доступного рынка. Отрадно видеть как масштабные инвестпроекты, такие как Магнитогорский металлургический комбинат, наряду с развитой логистической инфраструктурой, тянут за собой открытие новых производств, готовых организовывать бизнес рядом с "большим соседом". Сегодня мы ведем переговоры еще с целым рядом таких предприятий", — рассказал Дмитрий Богданов.

В настоящий момент на территории ОЭЗ "Тольятти" насчитывается 29 резидентов. 13 компаний уже успешно запустили предприятия, еще 6 находятся в фазе активного строительства.

"Нам приятно констатировать, что в существующих экономических условиях инвесторы продолжают проявлять активный интерес к ОЭЗ "Тольятти" и к Самарской области в целом. Благодаря поддержке властей, налоговым привилегиям и выгодным условиям размещения мы получаем от резидентов новые рабочие места для города и дополнительные инвестиционные вливания в экономику региона", — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.