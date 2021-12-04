"Крылья Советов" проиграли ЦСКА - 0:1

В субботу, 4 декабря, в Самаре "Крылья Советов" в 17 туре РПЛ встретились с московским ЦСКА.
Первый тайм закончился ничьей. На 76 минуте футболисты ЦСКА забили первый и единственный мяч во всей встрече.
Следующий матч "Крылья" проведут дома 11 декабря с "Рубином" (Казань).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?