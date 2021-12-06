Следственный комитет: рабочие в колодце отравились метаном

В производстве Куйбышевского межрайонного СО СУ СК РФ по Самарской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По версии следствия, 9 июля в ходе проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в водопроводной камере, расположенной у дома № 46 по ул. Тухачевского, погибли двое рабочих. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз смерть погибших наступила от острого отравления метаном.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области просит откликнуться очевидцев данных событий, произошедших 9 июля 2021 г. в период с 14:00 до 16:00 часов на заднем дворе указанного жилого дома. Контактное лицо: старший следователь Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Жаринов Александр Николаевич, тел.: 8 (846) 333-24-04, 8 937 982 0163.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.