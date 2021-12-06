Следственный комитет: рабочие в колодце отравились метаном

В производстве Куйбышевского межрайонного СО СУ СК РФ по Самарской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 9 июля в ходе проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в водопроводной камере, расположенной у дома № 46 по ул. Тухачевского, погибли двое рабочих. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз смерть погибших наступила от острого отравления метаном.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области просит откликнуться очевидцев данных событий, произошедших 9 июля 2021 г. в период с 14:00 до 16:00 часов на заднем дворе указанного жилого дома. Контактное лицо: старший следователь Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Жаринов Александр Николаевич, тел.: 8 (846) 333-24-04, 8 937 982 0163.