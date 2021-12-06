Количество жалоб на работу "скорой помощи" в регионе снизилось в 5 раз

Центр управления регионом Самарской области проанализировал жалобы и вопросы жителей в социальных сетях за прошедшую неделю.

Так, количество жалоб на работу "скорой помощи" снизилось в 5 раз. В октябре ЦУР зафиксировал 256 жалоб на эту тему, а в ноябре в систему мониторинга "Инцидент Менеджмент" поступило 44 сообщения, касающихся работы "скорой помощи". Это подтверждает тот факт, что ситуация в здравоохранении региона постепенно стабилизируется.

Также ЦУР проанализировал и передал ведомству вопросы по организации работы "горячей линии" по коронавирусу по единому номеру 122. В этом направлении количество жалоб по сравнению с октябрем снизилось в два раза.

Жители разных муниципалитетов сообщали в соцсетях, что однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" не найти. В настоящее время в региона поступила очередная партия и она распределена по лечебным учреждениям, уточнить информацию о наличии вакцин от COVID-19 можно на сайте, где опубликована карта вакцинации. Информация на ней обновляется ежедневно в 12:00.

Также ЦУР зафиксировал три десятка сообщений от жителей поселка Рощинский, касающихся оказания медпомощи в местной поликлинике. Родители малышей возмущены тем, что для взятия анализов они вынуждены везти детей в поликлинику в Южном городе. Кроме того, жители испытывают трудности с записью на прием к педиатру и узким специалистам.

Минздрав проверил данные факты и сообщил, что администрация больницы в Рощинском в январе планирует принять на работу врача-терапевта, ведется активный поиск врачей-педиатров. Кроме того, прорабатывается вопрос повышения доступности лабораторных исследований.

После многочисленных жалоб в социальных сетях региональный бюджет возьмет на себя обеспечение необходимыми средствами детей-диабетиков и беременных женщин. По поручению губернатора с января 2022 года несовершеннолетние и беременные с сахарным диабетом будут обеспечены сенсорами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.

Благодаря активной позиции жителей в соцсетях автобусные остановки у входа в ТЦ "Аврора" перенесли за перекресток. Жители не раз высказывали недовольство скоплением машин, общественного транспорта и пешеходов на одном небольшом участке.

Спустя три месяца ГИБДД подводит итоги еще одного переноса остановочного пункта на пересечении Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда, на который было много жалоб в соцсетях. Этот участок около рынка Норд несколько лет был очагом аварийности. Пешеходы выходили из автобусов и трамваев и бежали через дорогу в неположенном месте, — только в прошлом году там произошло 6 ДТП, 1 человек погиб, 5 получили травмы.

Госавтоинспекция предложила перенести трамвайную остановку с опасного участка к началу съезда с моста и конструктивно выделить посадочные площадки бортовым камнем, при этом автобусную остановку оставили на прежнем месте. Также ликвидировали торговые ряды непосредственно около проезжей части, оборудовали пешеходные ограждения на участке дороги от ул. Рыльская до Заводского шоссе и сделали регулируемым пешеходный переход в районе трамвайной остановки. В итоге серьезных ДТП после изменений на данном участке зафиксировано не было.

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Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.