В квартире на ул. Мичурина в Самаре обнаружили мумифицированные останки хозяйки

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В понедельник, 6 декабря, в квартире на ул. Мичурина в Октябрьском районе Самары обнаружили мумифицированные останки проживавшей там 75-летней женщины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.