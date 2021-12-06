В правительстве региона обсудили новые меры поддержки бизнеса

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по новым мерам поддержки предпринимателей в период действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, в губернии с 25 октября по 7 ноября действовал режим нерабочих дней, при этом он был введен на неделю раньше, чем в целом по стране. В наибольшей степени негативное влияние временных ограничений сказалось на деятельности объектов физкультуры и спорта, гостиниц, организаций сферы общественного питания, торговли и услуг.
От представителей этих отраслей поступил ряд предложений по дополнительным мерам поддержки. Они были отработаны в профильных министерствах и представлены на утверждение председателю областного правительства.
По итогам совещания под председательством Виктора Кудряшова было решено снизить в два раза ставку налога на имущество для торговых центров, если они предоставят арендаторам, которые относятся к пострадавшим отраслям, скидку не менее чем 50% от арендной платы за четвертый квартал. Это позволит поддержать в это сложное время сферу непродовольственной торговли, в которой работает более 10 тыс. предпринимателей.
"Величина налога на имущество, которую мы получаем от торговых центров за квартал, составляет 500 млн рублей. Соответственно, снижение ставки в два раза - это потери регионального бюджета в 250 млн рублей. Эти средства будет фактически направлены на поддержку предпринимателей", - подчеркнул председатель областного правительства.
Кроме того, участники совещания решили существенно расширить круг предприятий, которые могут воспользоваться льготой по снижению налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков в три раза.
Ранее действие закона распространялось на предпринимателей, у которых снижение выручки за девять месяцев этого года относительно аналогичного периода прошлого года составило 20% и более. Под эту льготу подпадут предприятия, общий объем выручки которых не превысил 75 млн руб. - раньше это было 50 млн рублей.
Если Самарская губернская дума уже в декабре одобрит решение правительства, льготой по УСН смогут воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей, включая торговлю непродовольственными товарами, при падении выручки на 5% и ее объеме до 75 млн рублей.
Для новых предприятий, которые не подпали под действие уже имеющегося снижения УСН, также будет применено снижение ставки УСН в три раза. Снижение стоимости патента получат предприниматели по некоторым ОКВЭД непродовольственной торговли. Сумма снижения будет эквивалентна 1 МРОТ (порядка 12 700 рублей), так как торговля непродовольственными товарами просела не меньше чем пострадавшие отрасли экономики, утвержденные на федеральном уровне.
Особое внимание на совещании уделили фитнес-индустрии и объектам физкультуры и спорта. "В настоящее время проходит согласование проект постановления, которым предусматривается антикризисная поддержка физкультурно-оздоровительных организаций в виде возмещения 50% затрат на коммунальные услуги (холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) за октябрь 2021 года", - доложила заместитель министра спорта Лидия Рогожинская. Действовать эта мера поддержки будет независимо от площади спортивных объектов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html