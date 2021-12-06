В правительстве региона обсудили новые меры поддержки бизнеса

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по новым мерам поддержки предпринимателей в период действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в губернии с 25 октября по 7 ноября действовал режим нерабочих дней, при этом он был введен на неделю раньше, чем в целом по стране. В наибольшей степени негативное влияние временных ограничений сказалось на деятельности объектов физкультуры и спорта, гостиниц, организаций сферы общественного питания, торговли и услуг.

От представителей этих отраслей поступил ряд предложений по дополнительным мерам поддержки. Они были отработаны в профильных министерствах и представлены на утверждение председателю областного правительства.

По итогам совещания под председательством Виктора Кудряшова было решено снизить в два раза ставку налога на имущество для торговых центров, если они предоставят арендаторам, которые относятся к пострадавшим отраслям, скидку не менее чем 50% от арендной платы за четвертый квартал. Это позволит поддержать в это сложное время сферу непродовольственной торговли, в которой работает более 10 тыс. предпринимателей.

"Величина налога на имущество, которую мы получаем от торговых центров за квартал, составляет 500 млн рублей. Соответственно, снижение ставки в два раза - это потери регионального бюджета в 250 млн рублей. Эти средства будет фактически направлены на поддержку предпринимателей", - подчеркнул председатель областного правительства.

Кроме того, участники совещания решили существенно расширить круг предприятий, которые могут воспользоваться льготой по снижению налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков в три раза.

Ранее действие закона распространялось на предпринимателей, у которых снижение выручки за девять месяцев этого года относительно аналогичного периода прошлого года составило 20% и более. Под эту льготу подпадут предприятия, общий объем выручки которых не превысил 75 млн руб. - раньше это было 50 млн рублей.

Если Самарская губернская дума уже в декабре одобрит решение правительства, льготой по УСН смогут воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей, включая торговлю непродовольственными товарами, при падении выручки на 5% и ее объеме до 75 млн рублей.

Для новых предприятий, которые не подпали под действие уже имеющегося снижения УСН, также будет применено снижение ставки УСН в три раза. Снижение стоимости патента получат предприниматели по некоторым ОКВЭД непродовольственной торговли. Сумма снижения будет эквивалентна 1 МРОТ (порядка 12 700 рублей), так как торговля непродовольственными товарами просела не меньше чем пострадавшие отрасли экономики, утвержденные на федеральном уровне.

Особое внимание на совещании уделили фитнес-индустрии и объектам физкультуры и спорта. "В настоящее время проходит согласование проект постановления, которым предусматривается антикризисная поддержка физкультурно-оздоровительных организаций в виде возмещения 50% затрат на коммунальные услуги (холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) за октябрь 2021 года", - доложила заместитель министра спорта Лидия Рогожинская. Действовать эта мера поддержки будет независимо от площади спортивных объектов.