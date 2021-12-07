Политолог Дарья Кислицына: Устойчивое развитие региона будет определять качество жизни на десятилетия

Российский эксперт, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына подчеркнула, что участие Самарской области во встрече с представителями ООН говорит о масштабности целей руководства региона по развитию родной земли.

Напомним, 6 декабря на площадке ООН в Женеве в формате видеоконференции состоялась презентация Самарской области. Дмитрий Азаров рассказал представителям ООН о достижениях региона и о перспективных проектах (в том числе международного масштаба), которые реализуются на территории области.

Политолог Дарья Кислицына отметила важность этого события для ключевого региона и России в целом, ведь фактически губернатору доверили представлять интересы страны через результаты конкретной территории.

"Это, на мой взгляд, говорит о статусе региона с точки зрения его социально-экономического развития и ориентации на глобальную повестку, связанную с развитием и будущим. А также о масштабах целей руководства региона, которые оно ставит перед самим собой", - отметила политолог.

Эксперт отметила, что ключевая повестка, о которой говорилось на встрече, - устойчивое развитие региона. Это то, что будет определять качество жизни в ближайшие десятилетия.

Дарья Кислицына подчеркнула, что социальное самочувствие жителей Самарской области заметно улучшилось: "Изменения очевидны в сфере здравоохранения, социальной сфере: идет строительство больниц, школ, детских садов. Это все примеры того, как глобальная повестка, казалось бы, где-то высоко и она не сильно связана с нашей повседневной жизнью, но на самом деле отражается на очень конкретных вещах, связанных с нашей жизнедеятельностью и благополучием".

Кроме того, политолог отметила и достижения региона в вопросах экологии, которые сейчас так остро обсуждаются в разрезе мировой повестки: "Существенно сократилось количество выбросов, область готовит переход на зеленую экономику, новые типы производств, новые типы экономики".

Политолог подчеркнула лидерство Самарской области и в реализации нацпроектов. "Выведение региона на такой уровень невозможно без конкретных социально-экономических улучшений. Регион - один из лидеров по реализации нацпроектов совокупно по стране. Нахождение Самарской области в последние годы под руководством Дмитрия Игоревича в топе регионов по инвестклимату - это все заслуги системных, продуманных шагов и комплексных изменений в экономической и общественно-политической среде", - отметила Дарья Кислицына.

Один из масштабных проектов региона - строительство моста через Волгу. Он станет частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Дарье Кислицыной этот проект особенно запомнился во время презентации Дмитрия Азарова: "Мне больше всего резонирует проект с мостом, потому что есть здесь много пластов, в том числе цивилизационный - по соединению Европы и Азии. Много всего получает регион от реализации этого проекта. Однако этот проект имеет и более широкий контекст, он очень масштабен с точки зрения того, что после нас останется".

Эксперт призналась, что не раз бывала в Самарской области по рабочим вопросам: "Самара - инновационный, промышленный, образовательный, культурный лидер страны. И в последние годы во всем на высоте. У меня есть друзья, которые переезжают жить в Самару. Есть все возможности для комфортной жизни и самореализации".