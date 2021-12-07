Стала известна причина эвакуации людей из аэропорта Курумоч

Во вторник, 7 декабря, в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте поступило анонимное сообщение, которое относится к транспортной безопасности аэропорта Курумоч, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Управления.

"Из здания аэровокзала были эвакуированы авиапассажиры и работники аэропорта. На место происшествия прибыли все экстренные службы. В ходе обследования подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.