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Муниципалитеты Власть и политика

На пост главы Жигулевска претендуют пять кандидатов

ЖИГУЛЕВСК. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился срок подачи документов на конкурс главы городского округа Жигулевск. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба гордумы.

В соответствии с решением городского парламента для участия в конкурсе на пост мэра зарегистрированы пять кандидатов: заместитель директора по техническим вопросам МБУ "Благоустройство" Игорь Райш, коммерческий директор ООО "Энерготехмаш" Илья Сухих, начальник отдела по кадастровому учету МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик" Дмитрий Сыродеев, директор МАУ "Центр развития физической культуры и спорта" Руслан Волколуп, генеральный директор ООО "Виталина+" Виктор Русин.

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