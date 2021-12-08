На пост главы Жигулевска претендуют пять кандидатов

Завершился срок подачи документов на конкурс главы городского округа Жигулевск. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба гордумы.

В соответствии с решением городского парламента для участия в конкурсе на пост мэра зарегистрированы пять кандидатов: заместитель директора по техническим вопросам МБУ "Благоустройство" Игорь Райш, коммерческий директор ООО "Энерготехмаш" Илья Сухих, начальник отдела по кадастровому учету МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик" Дмитрий Сыродеев, директор МАУ "Центр развития физической культуры и спорта" Руслан Волколуп, генеральный директор ООО "Виталина+" Виктор Русин.