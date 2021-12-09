Самарцам не понравился проект застройки военной части № 94

Во вторник, 7 декабря, в администрации Кировского района прошли публичные слушания по проекту застройки территории бывшей военной части № 94 на 19-м километре Московского шоссе. Застройщик - СОФЖИ - планирует построить здесь жилой микрорайон.

Согласно проекту, планируется возвести жилой комплекс на 2110 квартир. Максимальная высотность зданий — 16 этажей. Также на территории жилого комплекса будут школа на 825 мест и два многоуровневых паркинга. Застройщик обещает совместно с министерством транспорта обустроить дорогу к ЖК и запустить общественный транспорт.

На прошедших год назад слушаниях граждане уже выражали свое недовольство проектом застройщика. Основными претензиями жителей находящегося неподалеку СНТ "Ракитовка" тогда оказались недостаточное количество парковочных мест и масштаб стройки. "На мой взгляд, рассматриваемая застройщиком площадка абсолютно не предусматривает возможное строительство таких масштабов. Взять хотя бы подъездные пути: они отсутствуют. Не говоря уже о длинномерах. Ездить по дорогам, обустроенным нами — дачниками мы не позволим!", — возмущался тогда председатель СНТ "Ракитовка" Игорь Семакин.

Застройщик пообещал пересмотреть проект, учтя предложения местных жителей.

В новом проекте количество парковочных мест увеличили до 0,39 на одну квартиру. Также место стройки обещали огородить шумоизоляционными панелями. Но это не уменьшило недовольства местных жителей. Главная претензия дачников по-прежнему в недостаточном количестве парковочных мест.

"У вас практически нет парковочных мест, вы их не предоставляете. Здесь повсюду находятся огороды, люди будут парковаться возле них, потому что больше негде. Я из дома выйду и буду наблюдать эти автомобили?", — высказываются граждане.

Опасения вызывают также очистные сооружения, которые планируется расположить рядом с дачными участками. "Это огромный аккумулирующий резервуар, который будет собирать воду со всех ливневых канализаций, и после очистки она будет сливаться в ручей", — объясняет представитель СОФЖИ.

Дачники требуют перенести коммунальную инфраструктуру в другое место, дальше от жилых домов.

По итогам слушаний жители решили подготовить коллективное мнение, в котором отразят все свои претензии и предложения по улучшению проекта.