Самарцам не понравился проект застройки военной части № 94

Во вторник, 7 декабря, в администрации Кировского района прошли публичные слушания по проекту застройки территории бывшей военной части № 94 на 19-м километре Московского шоссе. Застройщик - СОФЖИ - планирует построить здесь жилой микрорайон.
Согласно проекту, планируется возвести жилой комплекс на 2110 квартир. Максимальная высотность зданий — 16 этажей. Также на территории жилого комплекса будут школа на 825 мест и два многоуровневых паркинга. Застройщик обещает совместно с министерством транспорта обустроить дорогу к ЖК и запустить общественный транспорт.
На прошедших год назад слушаниях граждане уже выражали свое недовольство проектом застройщика. Основными претензиями жителей находящегося неподалеку СНТ "Ракитовка" тогда оказались недостаточное количество парковочных мест и масштаб стройки. "На мой взгляд, рассматриваемая застройщиком площадка абсолютно не предусматривает возможное строительство таких масштабов. Взять хотя бы подъездные пути: они отсутствуют. Не говоря уже о длинномерах. Ездить по дорогам, обустроенным нами — дачниками мы не позволим!", — возмущался тогда председатель СНТ "Ракитовка" Игорь Семакин.
Застройщик пообещал пересмотреть проект, учтя предложения местных жителей.
В новом проекте количество парковочных мест увеличили до 0,39 на одну квартиру. Также место стройки обещали огородить шумоизоляционными панелями. Но это не уменьшило недовольства местных жителей. Главная претензия дачников по-прежнему в недостаточном количестве парковочных мест.
"У вас практически нет парковочных мест, вы их не предоставляете. Здесь повсюду находятся огороды, люди будут парковаться возле них, потому что больше негде. Я из дома выйду и буду наблюдать эти автомобили?", — высказываются граждане.
Опасения вызывают также очистные сооружения, которые планируется расположить рядом с дачными участками. "Это огромный аккумулирующий резервуар, который будет собирать воду со всех ливневых канализаций, и после очистки она будет сливаться в ручей", — объясняет представитель СОФЖИ.
Дачники требуют перенести коммунальную инфраструктуру в другое место, дальше от жилых домов.
По итогам слушаний жители решили подготовить коллективное мнение, в котором отразят все свои претензии и предложения по улучшению проекта.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ